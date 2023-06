Giorgia Soleri trasloca mentre Damiano è in tour: e i fan pensano ai gatti

L'ufficializzazione della rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri ha due risvolti. Il primo riguarda le corna: il popolo dei social si interroga (ormai da giorni) se c'è stato o meno un tradimento da parte del leader dei Maneskin, dopo essere stato pizzicato a baciarsi in un locale a Formentera con un'ex compagna di liceo. Il secondo: che fine faranno i gatti della coppia. Il popolo dei social sembra infatti essere più preoccupato per le sorti dei felini dei due ex piuttosto che dei sentimenti della povera attivista abbandonata.

Secondo l'agenzia di stampa Ansa, Giorgia Soleri starebbe impacchettando le sue cose, pronta a lasciare l'appartamento romano, che condivideva con il frontman dei Maneskin. " Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin in Spagna, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per cominciare a impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con il cantante ", riferisce l'Ansa e la notizia ha subito generato un polverone tra i fan dell'ormai ex coppia. Tutti a preoccuparsi dei due adorati gatti di Giorgia e Damiano come se questi ultimi fossero dei figli sui quali stabilire termini di affido.

I dubbi del popolo dei social

" Ma i gatti con chi restano????" , ha chiesto una fan dell'influencer-attivista sotto all'ultimo post di uno dei mici, accendendo di fatto la discussione. Se da una parte qualcuno ha ironizzato (" Faranno come Totti e Ilary, che hanno l'affidamento congiunto dei rolex"), dall'altra una utente ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati: "I gatti sono l'unica cosa che mi interessa, visto che non seguo costoro. Soprattutto il gatto adottato al gattile di Pianoro mi chiedo con chi resterà ". Del resto l'amore va e viene, ma la cura per un animale domestico è un impegno serio che va rispettato, soprattutto se i gatti - come in questo caso - vengono esposti sui social e entrano a fare parte della narrazione web dei personaggi.

Come finirà tra Giorgia e Damiano sul tema felini - visto il gelo sceso tra i due ex dopo la diffusione del video del bacio del cantante con la fantomatica Martina - non è chiaro, ma visti gli impegni dei Maneskin sempre in giro per il mondo, appare sempre più probabile che a farsi carico dei mici e dei loro bisogni potrebbe essere la Soleri.