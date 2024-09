La danza, i film, il tumore al pancreas. Ma Patrick Swayze non doveva fare Dirty Dancing

Ascolta ora 00:00 00:00

"Dirty Dancing", "Il duro del Road House", "Ghost", "Point Break", "Black Dog". Sono tanti i film in cui Patrick Swayze ha recitato da protagonista, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema. L'attore statunitense con il sangue irlandese è stato uno dei volti più amati della cinematografia degli anni '80 e '90. Con i suoi iconici ruoli da bello e dannato Patrick Swayze ha saputo conquistarsi il pubblico e, seppur breve a causa della malattia, la sua carriera gli è valsa una stella nella Hollywood walk of fame.

La danza e l'infortunio al ginocchio

Nel destino di Patrick Swayze c'era la danza non certo il cinema. È grazie alla madre Patsy Yvonne - ballerina e coreografa - che a soli dieci anni Swayze scoprì di essere portato per il ballo. Formatosi nella scuola di danza di proprietà della madre, Patrick dimostrò subito di avere grandi doti artistiche e un grande potenziale per potere diventare un danzatore professionista. Quello che scelse di essere. A 20 anni, dopo essersi trasferito a New York dal Texas, Swayze si diplomò alla scuola di balletto Joffrey e Harkness Ballet. Nel 1973 esordì nel corpo di ballo della Disney on Parade interpretando il principe azzurro, poi debuttò a Broadway nel 1975 nel musical Grease, interpretando il protagonista Danny Zuko e alternandosi nella parte con un ancora poco conosciuto Richard Gere. Il suo sogno di lavorare come ballerino si infranse alla fine degli anni '70 quando, per una grave infezione da stafilococco, rischiò l'amputazione di una gamba, già lesionata da un grave infortunio al ginocchio avvenuto quando era ancora al college.

I film di successo: Dirty dancing e Ghost

Dieci anni, tanto impiegò Patrick Swayze per rilanciarsi nel mondo del cinema dopo la delusione per l'addio al ballo. Dopo essersi trasferito a Los Angeles nel 1977, Swayze iniziò a fare la comparsa in alcuni film, facendosi notare. La prima vera occasione per emergere arrivò, però, solo nel 1983, quando Francis Ford Coppola scritturò lui e altri attori emergenti come Tom Cruise e Matt Dillon per la pellicola "I ragazzi della 56ª strada". Il successo planetario arrivò con "Dirty Dancing - Balli proibiti", nel 1987, dove recitò al fianco dell'attrice Jennifer Grey. Una delle scene cult della pellicola - nella quale Johnny sfiora Baby durante le prove di ballo e lei scoppia a ridere a causa del solletico - non era scritta nel copione, ma è la riproduzione fedele di quello che successe sul set: il divertimento di Jennifer e la seccatura di Patrick Swayze, stufo di ripetere la scena. Tre anni dopo, nel 1990, l'attore americano ottenne il ruolo di protagonista in "Ghost" al fianco di Demi Moore e Whoopi Goldberg. Swayze non fu però la prima scelta del regista Jerry Zucker che, prima di lui, offrì il ruolo a Bruce Willis, Tom Hanks, Michael J. Fox e persino Tom Cruise. Ma tutti gli attori rifiutarono il ruolo di Sam perché considerato troppo "romantico", eppure la pellicola ebbe un enorme successo in tutto il mondo e Patrick ottenne addirittura una candidatura ai Golden Globe.

Le ultime foto, come è morto

La brillante carriera di Patrick Swayze si è interrotta il 14 settembre 2009, quando l'attore è morto a soli 57 anni per un tumore. Venti mesi prima, a gennaio 2008, l'attore aveva ricevuto l'infausta diagnosi: cancro al pancreas di quarto livello, una delle forme più gravi. L'attore era consapevole di avere poco tempo a disposizione ma, nonostante il cancro si fosse già diffuso al fegato, decise di sottoporsi a una cura sperimentale.

Provato dalla malattia Patrick Swayze tornò persino sul set per registrare una nuova serie "", il suo ultimo progetto approdato in tv all'inizio del 2009. Toccanti le sue ultime foto circolate in rete, dove Swayze - notevolmente dimagrito e in sedia a rotelle - lasciava il Cedars sinai Hospital. Un mese dopo, l'attore se ne andava per sempre.