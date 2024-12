"Deve chiedermi scusa". Flavia Vento a gamba tesa su Mammucari

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placano le polemiche per il comportamento di Teo Mammucari che ha lasciato lo studio di Belve interrompendo l'intervista con Francesca Fagnani indignato per le domande che gli sono state rivolte e il "vaffa" finale a chiosa di un atteggiamento che ha lasciato a bocca aperta la padrona di casa e il pubblico. A risentirsi per una battuta certamente infelice è Flavia Vento, showgirl romana che anni fa partecipò al programma Libero condotto dal comico romano.

L'ironia su Flavia Vento

A non andar giù alla 47enne le parole che Mammucari ha pronunciato alla Fagnani man mano che l'intervista cercava di andare avanti ma con il comico che mostrava già i primi segnali di insofferenza. " Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa ", ha dichiarato non contento delle domande che gli venivano rivolte. Pronta è arrivata la risposta della diretta interessata che all'AdnKronos si è detta " davvero risentita " per quella frase-sfottò. " Quando avevo 20 anni ho fatto 'Libero' che era un programma comico e surreale e quindi accettavo quel personaggio ma a 47 anni non più".

"Non lo doveva dire"

Sicuramente risentita, la showgirl ha poi aggiunto di aver fatto un grande " percorso di vita, di spiritualità, di conoscenza e di crescita personale perciò 'non sono Flavia Vento' non lo doveva proprio dire. A lui non si può dire 'Carogna' ma a me si può dire 'non sono Flavia Vento'? ", ha domandato ironicamente. Come per la maggior parte degli spettatori stando alle reazioni e commenti social, ha poi sottolineato che Mammucari " è sicuramente una persona permalosa ma non da reagire così" sottolineando il fastidio provato in tutte le occasioni alla Fagnani diceva di non dargli del lei. " Sapeva che l'intervista era improntata così per cui questo suo atteggiamento non l'ho proprio capito. Ha fatto una figuraccia, pure mandare a fan... non mi è sembrata una cosa molto carina ".

"Dovrebbe chiedere scusa"

Negli anni di Libero, però, Flavia Vento ha detto di esserti divertita e non aver avuto problemi con Mammucari sottolineando all'Adnkronos ma con una frase finale in cui pretende dal comico le scuse per la frase infelice. " Ci piaceva scherzare e ridere.

Penso che dovrebbe chiedermi scusa

Lui prendeva in giro tutti, era un contesto molto comico'' ma ha sottolineato che non ha intenzione di perdonare l'uscita davvero poco carina e sminuente che Mammucari ha utilizzato. "''.