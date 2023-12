"Dopo dieci mesi torno a casa". Come sta Daniele Scardina

Dieci mesi fa Daniele Scardina sognava di vincere il suo primo incontro nei pesi mediomassimi. Oggi - dopo il grave malore, che gli è quasi costato la vita - King Toretto sogna di tornare l'uomo che era prima di quel drammatico 28 febbraio. Un passo verso la normalità il pugile lo compirà nei prossimi giorni, quando tornerà finalmente a casa dopo il lungo periodo di riabilitazione. " Dopo dieci mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi ", ha scritto su Instagram lo sportivo, tornando a comunicare con i suoi follower sul web.

Il malore, il ricovero e la riabilitazione

Da otto mesi Daniele Scardina era ricoverato presso una struttura riabilitativa in provincia di Lecco per affrontare un percorso fatto di cure e riabilitazione fisica, in seguito all'emorragia cerebrale avuta a fine febbraio, mentre si stava allenando in una palestra di Milano. Il 28 febbraio scorso King Toretto aveva appena finito una sessione di guanti quando, sceso dal ring, ha avvertito un forte dolore all'orecchio e era svenuto. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Rozzano, il pugile era stato sottoposto a un delicato intervento per ridurre l'emorragia cerebrale causata dalla rottura di due vene del collo a seguito di un movimento brusco. Rimasto in terapia intensiva in coma farmacologico, Scardina era stato dichiarato fuori pericolo un mese dopo, il 27 marzo, e quattro settimane dopo era stato trasferito a Lecco per iniziare la riabilitazione.

I post di Scardina sui social network