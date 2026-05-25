Diego Abatantuono, in vendita la sua villa: 400 metri, palestra con bagno turco, piscina a sfioro e un prezzo folle

Diego Abatantuono lascia Lucca. O meglio, lascia la villa immersa nelle colline a nord ovest di Lucca dove, per quasi due decenni, ha trascorso le sue vacanze lontano dai riflettori. Per oltre vent’anni la dimora di Mutigliano è stata il suo buen retiro, un angolo di paradiso nascosto tra la vegetazione delle colline lucchesi al riparo da occhi indiscreti e curiosi. Oggi, però, l’attore e comico milanese ha deciso di mettere in vendita l’immobile e voltare pagina.

La notizia è trapelata dalla stampa locale e l’annuncio immobiliare pubblicato dall’agenzia, che si sta occupando della compravendita, ha fatto il giro del web in brevissimo tempo sia per la fama di Abatantuono sia per la bellezza della villa realizzata in stile toscano, che fino a oggi ha regalato privacy e tranquillità all’attore di “Eccezzziunale... veramente”.

La villa, che si trova in posizione panoramica, si sviluppa su tre livelli e ha una superficie di circa 400 metri quadrati interni, che comprendono un living open space, una cucina con vista sulla terrazza, numerose camere e una palestra con bagno turco. A rendere unica la dimora è soprattutto lo spazio esterno che si sviluppa su 10mila metri quadrati di terreno terrazzato con annesso uliveto e piscina a sfioro, che si affaccia sulla vallata. “Completamente ricostruita con materiali di pregio, conserva il fascino dell’architettura tradizionale — travi in legno, cotto artigianale, ambienti luminosi — integrandolo con tecnologie contemporanee”, si legge nell’annuncio di vendita, che parla anche di un appartamento indipendente annesso all’immobile.

La proprietà di prestigio potrebbe fare gola ai tanti turisti che ogni anno arrivano a Lucca da ogni parte del mondo e rimangono affascinati dalla bellezza della città e del suo territorio e, a giudicare dal prezzo con cui l’immobile è stato messo sul mercato, ovvero 1 milione e 900 mila euro, i prossimi proprietari della villa di Diego Abatantuono potrebbero avere davvero il passaporto straniero. Il patrimonio immobiliare dell’attore conta però anche altri immobili sparsi per l’Italia. “Ho una casa a Lucca e una vicino a Riccione.