Diletta Leotta, addio al nubilato a Ibiza. Virali le foto e i video social

Tra tre settimane Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno. Il 22 giugno a Lipari l'inviata sportiva di Dazn dirà sì al portiere tedesco conosciuto due anni fa durante la Fashion Week di Parigi e con il quale ha già una figlia, Aria. Tutto è ormai pronto per il grande evento che promette di fare fermare un'intera isola nel penultimo weekend di giugno, ma nel frattempo Diletta Leotta è volata a Ibiza per il suo addio al nubilato.

Il weekend a Ibiza con le amiche

Dopo i festeggiamenti di Cecilia Rodriguez (volata in Andalusia) anche Diletta Leotta ha scelto la Spagna per trascorrere i suoi ultimi giorni da nubile in compagnia delle amiche e del suo hair stylist di fiducia. L'inviata sportiva è volata nella frequentatissima Ibiza ma ha mantenuto il massimo riserbo sul luogo e sui festeggiamenti, evitando di postare foto e video del weekend di festa. Poi, una volta rientrata a Milano, Diletta ha condiviso alcune immagini e diversi filmati del suo addio al nubilato, sorprendendo i suoi follower con un post dedicato: "My bachelorette weekend".

La festa fino a notte fonda all’Ushuaïa

A fare da corollario alle notti di festa alle Baleari c'erano la villa privata affittata per l'occasione, fiumi di alcol e un'anteprima esclusiva di quello che sarà l'abito da sposa di Diletta Leotta. Durante il white party organizzato sull'isola spagnola, infatti, l'inviata sportiva ha sfoggiato un mini-dress bianco di Atelier Eme del valore mille euro e c'è chi è pronto a scommettere che sarà proprio il marchio italiano di abiti da cerimonia a vestire la futura moglie di Loris Karius nel giorno delle nozze. A Ibizia Diletta Leotta non ha però soltanto sfoggiato bikini, abiti sexy e il vestito bianco ma si è anche concessa una serata di balli sfrenati nel più noto dei locali dell'isola, l'Ushuaïa. Insieme alla comitiva di amici composta da Francesca Muggeri, Irene Simeone (cognata della Leotta), Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla, l'inviata sportiva è stata protagonista della serata nella famosa discoteca spagnola, ballando sul palco proprio nella postazione centrale, dove si esibiscono i deejay.

Perché Elodie non era presente

Le foto ma soprattutto i video della serata sono stati pubblicati su Instagram dall'inviata sportiva e i commenti dei follower, ma anche di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, come Cristina Marino, non sono mancati. In molti hanno invece notato la grande assente: Elodie.

Mentre Diletta Leotta era intenta a festeggiare a Ibiza, la cantante si esibiva a Milano per il lancio del suo ultimo singolo. Sembra che sia questa la motivazione che ha impedito a Elodie, che alla Leotta è molto legata, di prendere parte all’addio al nubilato.