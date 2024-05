Le pubblicazioni in Comune, le nozze a Lipari: Diletta Leotta e Loris Karius si sposano

Diletta Leotta lo aveva annunciato in diretta a È sempre mezzogiorno poco tempo fa: "Mi sposo il 22 giugno". E così sarà. A poco più di un mese di distanza dalla data, sul sito del Comune di Milano sono comparse le pubblicazioni di matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Dunque, tutto è pronto o quasi per le nozze vip più attese dell'anno (ma non le uniche, parola di Simona Ventura, Cecilia Rodriguez e Clizia Incorvaia).

Le nozze a Lipari di Diletta Leotta

Di sicuro le pubblicazioni hanno dato una certa ufficialità all'evento. L'inviata sportiva di Dazn e il portiere del Newcastle voleranno in Sicilia presumibilmente intorno al 20 giugno per poi spostarsi nella splendida Lipari, dove si svolgerà la cerimonia e a seguire il ricevimento nuziale. Sull'isola sono attesi decine di invitati, molti dei quali personaggi famosi dello spettacolo e del mondo dello sport vicini a Diletta Leotta e a Loris Karius. Sull'evento, però, c'è il massimo riserbo e nessun dettaglio è ancora trapelato sulle riviste di gossip. Solo poche settimane fa, l'inviata sportiva aveva svelato di non avere ancora scelto l'abito da sposa, ma a poco più di un mese dal giorno del "sì" appare poco probabile. Le ultime voci parlano invece di un'agenzia di wedding planning molto conosciuta, che starebbe lavorando da tempo senza sosta per organizzare l'evento.

La proposta un anno fa, ora il sì

Diletta Leotta e Loris Karius fanno coppia fissa da oltre due anni e hanno già una figlia, Arya, nata lo scorso agosto. La proposta di matrimonio era arrivata a sorpresa poco prima della nascita della bambina, a giugno, ma lo sportivo e la compagna avevano deciso di viversi quel momento in modo privato, rimandando l'annuncio. Poi, lo scorso 31 gennaio, con un post a sorpresa Diletta Leotta aveva confessato ai suoi seguaci di avere accettato la proposta di Loris, mostrando il prezioso anello. "I said yes", aveva scritto su Instagram la siciliana alimentando i pettegolezzi sulle prossime nozze. "Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!", aveva aggiunto. Ora, con le pubblicazioni sul sito del Comune di Milano il matrimonio si fa concreto e il conto alla rovescia per l'evento è ufficialmente iniziato.

Diletta potrebbe averne parlato nell'intervista rilascia a F, che le ha dedicato la copertina del numero in edicola, ma è più probabile che l'inviata di Dazn abbia dato l'esclusiva a qualche rivista di gossip.