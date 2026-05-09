Diletta Leotta mamma bis: è nato il piccolo Leonardo, secondo figlio con Loris Karius

Fiocco azzurro in casa Diletta Leotta e Loris Karius. La celebre conduttrice televisiva e il portiere tedesco sono diventati genitori per la seconda volta, è nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino della primogenita Aria. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la coppia ha condiviso con i fan alcuni scatti tenerissimi delle prime ore insieme al neonato. In pochi minuti le immagini hanno fatto il pieno di like e commenti, tra messaggi di amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

L’annuncio e le prime immagini del bebè

A dare la notizia è stata la stessa Diletta Leotta, molto attiva su Instagram dove conta milioni di follower. La giornalista sportiva ha pubblicato un carosello di fotografie direttamente dalla clinica in cui ha partorito. Negli scatti si vede Diletta stringere tra le braccia il piccolo Leonardo appena nato, accanto al marito Loris Karius e alla loro prima figlia Aria, che osserva curiosa il nuovo arrivato. La didascalia scelta dalla conduttrice è semplicissima ma piena di emozione: “Leonardo”, accompagnato da un cuore azzurro. Tra le immagini condivise compaiono anche dettagli molto intimi e dolci, le manine del neonato strette a quelle dei genitori, le prime carezze della sorellina maggiore e alcuni momenti di serenità familiare vissuti poche ore dopo il parto. Secondo le indiscrezioni, il bambino sarebbe nato nelle ultime ore in una clinica privata, circondato dall’affetto delle persone più vicine alla coppia.

I messaggi dei vip

L’annuncio della nascita del piccolo Leonardo ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei follower della coppia. Sotto il post pubblicato da Diletta Leotta sono arrivati migliaia di commenti di auguri, insieme ai messaggi di numerosi volti noti. “Congratulations”, ha scritto Aurora Ramazzotti. “Augurissimi”, è invece il messaggio lasciato dalla giornalista sportiva Giorgia Rossi. Anche Gianluca Torre ha dato il benvenuto al bambino, mentre Cristina Marino ha commentato con una serie di cuori. Nel giro di pochissimo tempo il post è diventato virale, confermando ancora una volta quanto la coppia sia amata e seguita dal pubblico.

Una famiglia che continua a crescere

Per Diletta Leotta e Loris Karius si apre adesso una nuova fase della loro vita familiare. La loro storia d’amore è iniziata nel 2022 dopo un vero e proprio colpo di fulmine. Da allora la relazione è cresciuta rapidamente fino alla nascita della piccola Aria nell’agosto del 2023. Un anno dopo, nel giugno 2024, la coppia è convolata a nozze con una romantica cerimonia celebrata in Sicilia, davanti a parenti e amici. Nel dicembre 2025 era poi arrivato l’annuncio della seconda gravidanza, condiviso ancora una volta sui social con un messaggio molto tenero. “Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, avevano scritto. Ora, con la nascita di Leonardo, quella promessa d’amore si è trasformata in realtà.

Il desiderio di avere altri figli

Negli ultimi anni Diletta Leotta aveva parlato spesso del suo rapporto con la maternità, spiegando come la nascita della prima figlia le avesse cambiato profondamente la vita. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva confessato il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”, aveva raccontato. Parole che oggi sembrano quasi una previsione diventata realtà con l’arrivo del piccolo Leonardo. Nella stessa intervista, Diletta aveva anche parlato della decisione di tornare a lavorare poco dopo il primo parto. “È stato bellissimo riprendermi i miei spazi e poi tornare a casa da mia figlia”, aveva spiegato, rivendicando con serenità la scelta di conciliare carriera e maternità.

L’amore con Karius supera le voci di crisi

Negli ultimi mesi non erano mancate indiscrezioni e rumors su una presunta crisi tra la conduttrice e il portiere tedesco.

Voci che la coppia non ha mai commentato apertamente ma che sembrano essere state definitivamente smentite dalla nascita del secondo figlio. Le immagini condivise sui social mostrano infatti una famiglia unita e affiatata, pronta ad affrontare insieme questa nuova avventura.