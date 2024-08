La discoteca, i tradimenti, Pia: la storia d'amore tra Mario Balotelli e Raffaella Fico

La storia d'amore traMario Balotelli e Raffaella Fico tenne banco sui siti e sulle riviste di gossip dall'estate 2011 all'estate 2012. La loro relazione, turbolenta e chiacchierata per via delle scappatelle del calciatore, si concluse dopo appena un anno, ma la coppia rimane tutt'ora legata grazie alla figlia Pia, nata cinque mesi dopo la fine della loro storia.

L'incontro in discoteca

Estate 2011. Raffaella Fico è reduce dalla partecipazione al reality "L'isola dei famosi", edizione condotta da Simona Ventura su Rai2. In Honduras c'è anche Abigail Barwuah, sorella di Mario Balotelli, con la quale Raffaella instaura una bella amicizia. Rientrate dall'esperienza di sopravvivenza, le due modelle rimangono in contatto e una sera d'estate si ritrovano a trascorrere insieme una serata al Lotus a Milano, dove c'è anche il calciatore. Mario gioca nel Manchester City ma è rientrato in Italia per concedersi qualche giorno di vacanza. Nel locale viene folgorato dalla bellezza di Raffaella e chiede alla sorella Abigail il numero di cellulare della modella per corteggiarla. " Lui si fece dare il mio numero dalla sorella, poi cominciammo a sentirci, uscimmo insieme e alla fine della serata dal cofano dell’auto ha tirato fuori un mazzo di rose" , racconterà anni dopo Raffaella. È l'inizio della loro storia d'amore.

L'amore a distanza

Le prime foto pubbliche della coppia escono a settembre. Mario e Raffaella vengono paparazzati insieme per le vie di Milano durante un pomeriggio di shopping. Balotelli ha raggiunto la fidanzata da Manchester durante una pausa dagli allenamenti e la relazione prosegue a distanza. Mentre Mario è impegnato nella Premier League, Raffaella è richiestissima in tv. Nell'autunno 2011 è nel cast di "Baila", reality danzante condotto da Barbara d'Urso su Canale5, poi entra nel cast della sitcom di Italia1 "Così fan tutte" al fianco di Alessia Marcuzzi e Debora Villa.

Il tradimento con la pornostar

Novembre 2011. Mentre Raffaella è impegnata in tv, sulla stampa inglese escono alcune foto compromettenti di Balotelli. Super Mario viene sorpreso dai paparazzi inglesi in un hotel insieme alla pornostar Holly Henderson, 32 anni. I tabloid inglesi parlano di un flirt tra i due e della crisi del calciatore con la fidanzata Raffaella. Per la Fico è un duro colpo, ma nonostante le prove del tradimento siano evidenti, la showgirl difende la sua relazione: " Mario mi ha dato tutti i dettagli di cui avevo bisogno per essere tranquilla, mi ha spiegato le cose con calma. Mi ha assicurato che tra lui e quella ragazza non c'era niente ".

I gesti plateali di SuperMario

Tra le fine del 2011 e l'inizio del 2012 Raffaella e Mario vivono un momento complicato e tutto sotto i riflettori. Per le festività natalizie la Fico raggiunge il compagno a Manchester e SuperMario finisce sui tabloid inglesi per due gesti plateali: prima offre da bere agli avventori di un pub spendendo mille sterline, poi lascia duecento dollari nella cassetta delle offerte di una chiesa in centro a Manchester, facendo parlare l'intera città. A gennaio 2012 la coppia è invece protagonista delle riviste di cronaca rosa italiane. Raffaella è la nuova testimonial di un marchio di intimo ma le foto sexy della Fico fanno letteralmente infuriare Balotelli. Nonostante le voci di crisi si rincorrano, la coppia rimane unita.

Le nozze, il desiderio di Raffaella

A marzo 2012, Raffaella rilascia un'intervista a SportWeek parlando del futuro al fianco di Mario. " Mario è l'uomo che amo. Siamo impegnati e molto giovani. Ma se mi chiedesse di sposarlo accetterei. Io, come lui, sogno una famiglia" , dice la showgirl parlando di un possibile matrimonio. Lo stesso Balotelli, pochi giorni dopo, nel corso di un'altra intervista rilasciata a un quotidiano inglese, confessa: " Quando trovi la persona giusta, può essere l'ora. Raffaella è la cosa più bella che mi sia capitata. Mi dà serenità, è comprensiva quando ne combino qualcuna. Non voglio dire che la tradisco e mi perdona. Dico in generale, sa capirmi" . La relazione sembra poter avere davvero un futuro ma poche settimane dopo esce l'ennesimo pettegolezzo su un presunto tradimento di Super Mario.

Super Mario e la escort

Le dichiarazioni rilasciate dalla escort dei vip, Jenny Thomson, innescano l'ennesima girandola di gossip. " Balotelli? Gli darei un 9,5 per il sesso. Wayne può essere un calciatore migliore, ma nelle prestazioni fuori dal campo Mario lo batte su tutti i fronti" , dichiara la donna e in Italia le parole della escort scatenano il caso, anche perché alla escort si aggiungono le rivelazioni di Chloe Evans, una bionda e procace commessa di Manchester, che confessa di avere avuto una relazione segreta con il calciatore. Raffaella fa buon visto a cattivo gioco, ma per le riviste di cronaca rosa è un colpo durissimo per la stabilità della coppia, tanto che a fine aprile si parla di una crisi insanabile tra Balotelli e la fidanzata. I due non si mostrano più in pubblico, Raffaella non raggiunge Mario a Manchester come era solita fare. Per molto la storia è arrivata la capolinea.

L'addio ufficiale

Maggio 2012. La relazione tra Mario e Raffaella finisce nel peggiore dei modi. Dopo l'ennesimo pettegolezzo sui tradimenti, Raffaella vola a Manchester per prendere le sue cose e andarsene definitivamente dalla vita di Mario. Nella villa di Balotelli, situata in Alderley Edge, nel Cheshire, scoppia una furibonda lite e i giornali inglesi riportano addirittura dell'intervento della polizia per placare gli animi tra gli ormai due ex fidanzati.

Il colpo di scena: la gravidanza

Luglio 2012, gli Europei di calcio tengono banco e Raffaella Fico annuncia sulle pagine della rivista Chi di essere incinta. Il padre del suo primo figlio è Balotelli e la showgirl racconta come ha informato l'ex fidanzato della gravidanza: " Ho chiamato Mario mentre era in ritiro con la Nazionale, il giorno prima della partita contro la Germania. Gli ho detto: 'Ti ricordi il nostro sogno di diventare genitori? Ecco, quel sogno è diventato realtà. Aspetto un bambino. Il tuo bambino'. Lui, dapprima è rimasto in silenzio. Poi si è lasciato andare. 'Mi hai dato la notizia più bella del mondo' ". Il giorno successivo SuperMario segna due gol importanti con la maglia Azzurra. L'iniziale entusiasmo di Balotelli, però, lascia il posto ai dubbi e alla freddezza. Il calciatore chiede di poter effettuare il test del Dna per sapere se il figlio che Raffaella aspetta, una bambina, è davvero suo. Mentre Mario non è pronto a prendersi le sue responsabilità, Raffaella dichiara: "Non ho incastrato Mario. Non voglio soldi, la verità è che questo figlio lo desideravamo entrambi". Poi emerge che a Natale 2011 Mario aveva chiesto all'ex compagna di sposarlo e che lei aveva risposto sì.

Il ritorno di fiamma

Estate 2012. Dopo un breve flirt con Desirèe Busetto, Balotelli torna sui suoi passi e si riavvicina a Raffaella, che nel frattempo è al settimo mese e sfoggia con orgoglio in pancione sulla passerella di Milano Moda Donna. La gravidanza sembra avere intenerito SuperMario che, a settembre 2012, fa uscire un comunicato ufficiale nel quale conferma che tra lui e Raffaella è tornato il sereno: "Ho deciso di riprovarci con Raffaella. Il test del DNA non c’è stato e non c’entra nulla con la mia decisione. Comunque, in quella situazione il test lo avrei chiesto a chiunque, non dipende da Raffaella. Mi dispiace per tutto quello che c’è stato in questi ultimi mesi e soprattutto per quello che è stato detto e scritto. Chiedo ancora una volta a tutti di rispettare la nostra vita privata che in futuro tale deve restare per impegno mio e anche di Raffaella. Non ci saranno altri comunicati o interviste" . Ma l'idillio dura pochissimo.

La nascita di Pia

A novembre 2012 Mario viene pizzicato al Clubbing di Rovato in compagnia di Emy Jammoukh, con la quale ha flirtato tutta la notte. Raffaella non commenta, ma si sfoga: “ Dico solo che per essere un buon padre non basta prestare il proprio Dna. Un buon padre deve stare vicino alla donna con la quale ha scelto di avere un figlio ”. Il 5 dicembre 2012 nasce Pia, la primogenita di Balotelli e Raffaella Fico, ma il calciatore riconoscerà la bambina solo nel 2014. Tra i due ex i rapporti sono tesissimi e la showgirl, a poche settimane dalla nascita di Pia, rilascia dichiarazioni infuocate su Chi: “ Mario per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me né di nostra figlia ”. A seguito di queste frasi Mario querela l’ex fidanzata e tra i due finisce ogni tipo di rapporto.

Mario Balotelli e Raffaella Fico oggi

Nel febbraio 2014 Mario Balotelli riconosce la figlia Pia e i rapporti con l’ex compagnia tornano a essere sereni sebbene entrambi abbiano voltato pagina.

L’ultima relazione di Mario Balotelli risale alla scorsa estate, quando si è fatto vedere a Venezia in compagnia di una misteriosa bionda. Anche Raffaella Fico risulta single, ma fino allo scorso anno era legata all’imprenditore Piero Neri.