Kate come Lady Diana? Il ricovero e l'ombra dei disturbi alimentari

Le voci sulla salute di Kate Middleton non si placano. Al contrario: più Kensington Palace chiede riserbo e cerca di mantenere un silenzio che potremmo definire protettivo nei confronti della principessa, più il gossip cresce, esplodendo su tutti i tabloid. Secondo le ultime indiscrezioni Kate soffrirebbe di disordini alimentari, proprio come Lady Diana e questa sarebbe la causa, o forse una delle cause, più o meno dirette, dell’intervento subìto lo scorso 17 gennaio.

Come Diana?

“Kate e William avrebbero preferito tenere riservata [la notizia] dell’operazione, ma hanno percepito che il pubblico dovesse sapere perché [la principessa] sarebbe stata lontana dalla scena pubblica per i prossimi mesi” , ha rivelato una fonte a In Touch Weekly. Sembra che inizialmente i principi di Galles volessero mantenere il più assoluto silenzio sulle condizioni e sul ricovero di Kate, ma si sarebbero resi conto che sarebbe stato letteralmente impossibile, oltre che dannoso. I tabloid avrebbero cominciato a formulare indiscrezioni e la situazione si sarebbe complicata.

Così la coppia avrebbe deciso di fornire solo le notizie indispensabili, il fatto in sé, tralasciando di menzionare le cause dell’intervento. Questa via di mezzo, chiamiamola così, non ha avuto gli effetti sperati. Al contrario, ha scatenato la curiosità e le illazioni. I giornali hanno iniziato a fare le ipotesi più disparate, dall’endometriosi alla diverticolite fino all’isterectomia. Una giornalista spagnola, Conchita Calleja, avrebbe raccolto le confidenze di un insider di Palazzo, che avrebbe raccontato di una Kate in “grave pericolo” di vita, intubata e addirittura “in coma” . Voci non dimostrate, almeno per ora e prontamente smentite da un’altra fonte di Kensington Palace.

Ora l’ultima bomba mediatica, riportata da In Touch Weekly: Kate Middleton soffrirebbe di disordini alimentari, proprio come Lady Diana. Questa sarebbe una possibile causa, forse indiretta, del ricovero e dell’intervento. Tuttavia la questione non viene approfondita, mancano dei passaggi logici, che spiegherebbero in che modo la principessa sarebbe arrivata all’operazione partendo da presunti problemi di anoressia e bulimia. Inoltre, cosa ancora più importante, mancano le conferme, dunque è necessario prendere la notizia con le proverbiali “pinze”.

L'ira di William

Per anni, sui social in special modo, alcuni lamentavano la presunta, eccessiva magrezza della principessa del Galles. In realtà il fisico asciutto della futura Regina non dimostra assolutamente nulla in termini di malattia. I commenti lasciavano il tempo che trovavano, come si dice. Semplici chiacchiere. Dopo l’intervento alla London Clinic la voce di disturbi legati all’alimentazione è tornata in auge.

Il confronto con Lady Diana è scattato immediatamente sui giornali. Viene da pensare perfino che qualcuno non aspettasse altro per poter accomunare il tragico destino della mamma di William a quello di Kate, creando una sorta di dramma familiare da romanzo. Il principe di Galles, però, sarebbe furioso, non sopporterebbe le indiscrezioni in tal senso. È comprensibile. Una fonte ha chiarito a In Touch Weekly: “William si arrabbia quando le persone dicono che Kate soffre di disordini alimentari. Naturalmente lo preoccupa che le persone pensino questo, ma è anche un argomento delicato, che sua madre ha affrontato”.