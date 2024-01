Nessuna foto di Kate: il mistero delle dimissioni dall'ospedale

Lo scorso 29 gennaio la principessa Kate ha lasciato la London Clinic senza che nessuno se ne accorgesse. Al riparo dagli occhi indiscreti del mondo. Stesso copione seguito anche per il suo ricovero e l’operazione all’addome, avvenuta il 17 gennaio 2024. I tabloid e tutti gli osservatori della Casa reale britannica non possono fare a meno di chiedersi come mai non esista nemmeno uno scatto della principessa fuori dall’ospedale.

All’Adelaide Cottage nella più assoluta riservatezza

Dopo tre notti in ospedale a seguito della “procedura correttiva” alla prostata abbiamo visto Carlo III sulla soglia della London Clinic sorridente, elegante nel suo cappotto blu, accanto alla regina Camilla. L’intervento è riuscito alla perfezione e l’espressione distesa dei reali lo ha confermato. Al contrario di Kate, dimessa poche ore prima del Re, nemmeno una foto. Nulla, il silenzio più assoluto, rotto soltanto dal comunicato di Kensington Palace che ha annunciato il ritorno a casa della principessa, ma a cose fatte. Proprio come avvenuto per il ricovero e l’operazione all’addome.

Mentre il Re ha voluto rendere partecipi i britannici del suo problema di salute, per dimostrare l’importanza dei controlli periodici, Kate Middleton ha chiesto discrezione, mantenendo il mistero sulla natura dell’operazione affrontata e concedendo con il contagocce qualche informazione tardiva. Due atteggiamenti opposti ma ugualmente comprensibili, legittimi e condivisibili.

I tabloid sostengono che l’apertura di Carlo III sia stata una sorta di escamotage per proteggere la nuora e le dimissioni del 29 gennaio 2024 sembrerebbero confermarlo. In un certo senso, come hanno fatto notare gli esperti reali, è come se il sovrano avesse voluto dirci: “Concentrate pure l’attenzione su di me e per ora lasciate tranquilla Kate”. Perché questa premura? Forse perché ora la principessa non può (oltre a non volere) affrontare i giornali, il pubblico, il mondo intero. Tutto, a partire dai due lunghi mesi di convalescenza farebbe pensare che l’operazione di Kate sia stata seria e delicata.

Perché non ci sono foto di Kate?

Per questo Carlo potrebbe aver accettato di farsi fotografare all’uscita della London Clinic. Per offrire al pubblico qualcosa di cui parlare, una bella notizia, mentre Kate prende il tempo che le occorre per tornare in forma. In un certo senso con le foto e le dichiarazioni ufficiali Sua Maestà avrebbe fatto da scudo alla nuora, consentendole di riprendere fiato, di guarire.

Certo l’assenza della futura Regina pesa: non vederla dopo le dimissioni è spiacevole e alimenta domande che molto probabilmente rimarranno senza risposta. Sembrano tristemente lontani i tempi in cui Kate, accanto al principe William, si mostrava serena sull’uscio del St. Mary’s Hospital, dopo i tre parti. Tuttavia non potevamo aspettarci nulla di più: Kensington Palace, con i suoi annunci lineari e scarni aveva lasciato intendere abbastanza chiaramente che nessuno sarebbe riuscito a squarciare lo spesso velo di mistero e silenzio che circonda la principessa del Galles.