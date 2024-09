“Un dittatore sui tacchi”. Nuova bufera su Meghan Markle

Ascolta ora 00:00 00:00

Meghan Markle avrebbe un caratteraccio. Da anni i giornali ripetono che la duchessa avrebbe atteggiamenti da primadonna, sarebbe capricciosa, arrogante e si rifiuterebbe di ascoltare i consigli. Da tre anni, però, le accuse contro di lei sono diventate più pesanti: nel 2021 diversi collaboratori dei Sussex alla corte britannica sostennero di essere stati vittime di veri e propri atti di bullismo da parte di Meghan. La sua reputazione venne macchiata da questa presunta colpa e nulla riuscì davvero a cancellare i dubbi. Ora Hollywood Reporter (lo stesso sito che nel 2023 inserì i duchi nella lista dei “perdenti di Hollywood” ) è tornato a insistere sull’idea che la duchessa sia “un dittatore” che “terrorizza” i suoi collaboratori.

“Hanno paura di lei”

Perché diversi collaboratori di Harry e Meghan hanno rassegnato le dimissioni, magari anche dopo non molto tempo dall’assunzione? L’ultimo in ordine di tempo è stato Josh Kettler, capo dello staff, dimessosi lo scorso agosto dopo solo tre mesi trascorsi accanto ai Sussex. In tre anni i duchi hanno perso diciotto dipendenti. Una cifra da record.

Secondo Hollywood Reporter la ragione sarebbe molto semplice: Meghan sarebbe una persona insopportabile. Non soltanto antipatica, ma addirittura perfida con chi le sta intorno. Una fonte ha dichiarato al sito: “Sono tutti terrorizzati da Meghan. Lei denigra le persone, non accetta consigli” . Poi, riferendosi anche al principe Harry, l’insider ha aggiunto: “Entrambi prendono decisioni sbagliate, cambiano spesso idea. Harry è una persona molto, molto affascinante, non si dà arie, ma è molto permissivo. Lei è tremenda”.

Sembrerebbe di intuire che sia la duchessa a trascinare il marito, a imporre comportamenti e decisioni. Il principe avrebbe un’indole più accomodante e, forse, senza la presunta influenza di Meghan potrebbe essere consigliato al meglio. “È implacabile” , ha rivelato un’altra fonte a Hollywood Reporter, parlando della duchessa. “Marcia come un dittatore sui tacchi alti, furiosa, abbaiando ordini. L’ho vista ridurre in lacrime uomini adulti”.

“Sussex Survivors Club”

Gli ex dipendenti di Harry e Meghan avrebbero addirittura fondato l’ironico “Sussex Survivors Club” , cioè il “Club dei sopravvissuti ai Sussex”. La stessa Meghan si sarebbe guadagnata sul campo il poco edificante soprannome di “Duchess Difficult”.

Secondo Hollywood Reporter tutti i sorrisi e le maniere gentili della duchessa di Sussex sarebbero una facciata, una recita. Meghan sarebbe diventata un’ammiratrice della scrittrice Brené Brown, che nei suoi saggi mette in evidenza l’importanza della serenità e della gratitudine nella vita di tutti i giorni. Si tratterebbe, però, di un apprezzamento superficiale. La Markle non metterebbe davvero in pratica gli insegnamenti della Brown. Non con il suo staff, almeno.

“Un ex impiegato mi ha detto che il problema riguarda il fatto che per Harry e Meghan fare qualcosa sia facile quanto dirla” , ha spiegato il biografo reale Tom Quinn a Gb News. “La coppia detesta sentirsi dire che qualcosa è impossibile”. A proposito delle dimissioni del capo dello staff dei Sussex l’esperto ha rivelato: “Kettler era visto come l'uomo dal tocco magico. Harry credeva che il nuovo capo del suo staff potesse invertire il declino della sua popolarità negli Usa, trasformandolo in una figura importante a livello internazionale…”.

Forse, però, il duca ha chiesto troppo e in troppo poco tempo, pensando che Kettler avesse la proverbiale “bacchetta magica”, o la formula in grado di rimettere a posto tutto, senza il minimo intervento, senza la più piccola fatica da parte dei Sussex.

“Il vero problema è che le dimissioni di Kettler ricordano a tutti che lavorare con Harry e Meghan è apparentemente una missione impossibile. Sono troppo esigenti e si aspettano sempre troppo. Ciò spiega per quale motivo Meghan ha fallito nella scelta di un direttore esecutivo per il suo programma di cucina su Internet e il suo brand di lifestyle”.

