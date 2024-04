"Come una bambina", "Insicura". La figuraccia di Meghan in Florida

Da anni circola la voce secondo cui Meghan Markle avrebbe un carattere molto egocentrico, “narcisista” persino. La duchessa ha sempre cercato di smentire le indiscrezioni in maniera più o meno diretta, con le parole e mostrando atteggiamenti più morbidi ed empatici in pubblico. Tuttavia lo scorso 12 aprile, alla partita di polo organizzata dalla charity Sentebale, Meghan avrebbe commesso un passo falso che svelerebbe, secondo alcuni, la sua vera indole da primadonna, molto “infantile” , hanno scritto i giornali e “insicura” , hanno commentato diversi utenti sul web. In ogni caso un errore madornale per la moglie di Harry, davvero poco salutare per il rilancio della sua immagine, che in questi giorni la vede impegnata con il nuovo brand “American Riviera Orchard” e le riprese di un programma di cucina e giardinaggio su Netflix.

Fatti più in là

Il 12 aprile 2024 Harry e Meghan hanno partecipato al Royal Salute Polo Challenge, al Grand Champions Polo Club di Wellington, Florida. L’evento benefico è stato organizzato dalla charity Sentebale, fondata dal duca e dal principe Seeiso del Lesotho nel 2006 per aiutare i bambini poveri e malati di Aids. Per l’occasione Harry è tornato a giocare a polo, mentre Meghan faceva il tifo per lui dagli spalti. Il match è stato vinto dal principe e Meghan lo ha premiato con una coppa e un bacio che a molti ha ricordato quello che si scambiarono Carlo e Diana dopo una partita di polo nel 1985. Un quadretto, quello formato dai duchi, tanto tenero quanto patinato. Perfetto, almeno finché non è arrivata Sophie Chandauka, chairwoman e co-fondatrice di Sentebale, che nel momento della foto di rito è andata a posizionarsi accanto a Harry. Meghan non ha esitato a chiederle con un gesto netto, forse addirittura un po’ imperioso, di spostarsi e lasciarle il centro della scena.

L’equilibrio estetico della foto

Dal video, diventato virale, è evidente che la Chandauka si è diretta in modo del tutto inconsapevole dalla parte in cui era il duca. Non pensava certo di irritare Meghan (e comunque perché avrebbe dovuto farlo?). Tra l’altro non si trattava di una signora qualunque, ma di uno dei vertici di Sentebale. Di solito in occasioni di questo tipo i fondatori della charity si mettono in posa vicini per le foto. Cosa può aver mai infastidito la duchessa di Sussex? Per i tabloid la risposta è chiara: Meghan non avrebbe voluto dividere il palco con un’altra donna. Inoltre con la sua presenza la Chandauka avrebbe “sbilanciato” le foto. A ben guardare in tutti gli scatti c’è sempre la duchessa al centro, con accanto il marito o con tutti gli atleti. Non solo: la co-fondatrice di Sentebale è vestita di bianco come Meghan. Un dettaglio che avrebbe potuto oscurare parzialmente la moglie di Harry, creando confusione al primo sguardo. Insomma, Sophie Chandauka sarebbe stata l’elemento estraneo che avrebbe potuto compromettere l’estetica delle fotografie e del video.

Un look da diva

Del resto il look da circa 40mila dollari di Meghan, riportato nel dettaglio dal Daily Mail e da Amica.it, sembrava studiato proprio per risaltare all’evento, creando un elegante contrasto tra il contesto sportivo della Royal Salute Polo Challenge e il glamour di Hollywood di cui la duchessa vorrebbe essere icona: abito bianco avorio di Heidi Merrick (da 812 dollari, circa 650 sterline), borsa One Stud di Valentino (2.650 sterline euro), scarpe Aquazzura (565 sterline) e occhiali da sole di Heidi Merrick (175 sterline). Ma sono stati i gioielli a fare la differenza: l’orologio Gold Tank Française di Cartier appartenuto a Lady Diana (24.600 euro), il bracciale Love di Cartier (circa 7mila sterline), il bracciale tennis di Ariel Gordon (5.500 euro). Nulla, stando ai tabloid, doveva mettere in ombra quello stile così accuratamente scelto per lanciare la nuova immagine di Meghan.

“Come una bambina piccola”

All’evento erano presenti anche due cari amici dei Sussex, il giocatore argentino di polo Ignacio “Nacho” Figueras e la moglie Delfina Blaquier (che è stata uno dei 50 influencer a ricevere in anteprima il primo prodotto di “American Riviera Orchard", una marmellata di fragole). L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha spiegato a Sky News Australia che la duchessa avrebbe mostrato con l’amica “segnali eccessivi di un’amicizia di tipo tattile” e Delfina, in risposta, avrebbe mostrato “la loro fiducia e vicinanza reciproca” . Infatti “quando Meghan le si avvicina per darle il benvenuto o per i saluti finali, tiene le braccia ben tese e spalancate, come una bambina piccola che chiede di essere presa in braccio e coccolata” . La James ha aggiunto: “Meghan sa tutto riguardo al modo in cui fare una buona inquadratura per la telecamera, quindi potrebbe non sorprendere se si fosse sentita obbligata a fare così”. Questo è un punto interessante del ragionamento della James: la duchessa voleva davvero mostrare la sua amicizia all’amica, oppure, come ha ancora sottolineato l’esperta, comportarsi da regista e “spostare questa donna come fosse la comparsa sul set di un film”?

“Vuole venire di qua?”

Meghan avrebbe riproposto questo suo atteggiamento a metà tra la primadonna e l’esperta di set cinematografici di fronte alla Chandauka, ma in maniera un po’ più sbrigativa e brusca. Stando a Sky News Australia la duchessa avrebbe detto alla co-fondatrice di Sentebale: “Vuole venire di qua?”, invitandola ad allontanarsi da Harry. Non proprio il massimo della classe. Un dettaglio, questo, che stona con l’immagine hollywoodiana che Meghan vorrebbe dare al mondo e, soprattutto, comunicherebbe un messaggio ambiguo. L’impressione, infatti, è che la duchessa avrebbe usato due pesi e due misure con la Blaquier e la Chandauka. La prima sarebbe la grande amica a cui fare gli onori di casa, la seconda il personaggio non troppo interessante, che deve stare vicino ai Sussex solo per il suo ruolo. La vera diva di Hollywood (e, in generale, padrona di casa), però, non si comporterebbe così, ma farebbe sentire ogni inviato speciale, gradito al di là dell’amicizia personale.

“Insicura”

“[Meghan] sembra così insicura nei riguardi di suo marito” , ha dichiarato un utente social, citato da Sky News Australia, commentando la brutta figura con Sophie Chandauka. Questa teoria è già comparsa sia sui social, sia sui tabloid, ma non convincerebbe del tutto. In realtà la situazione sarebbe più complicata, un gioco di equilibrio di coppia. “Penso che Meghan si sia mostrata come la figura dominante tra lei e Harry…le piace tenere le redini” , ha dichiarato l’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton al Mirror. “All’inizio vedevamo molti gesti dominanti da parte di Meghan. Comunque abbiamo visto diminuire questi gesti e la coppia sembra più alla pari ora…lei è molto più tranquilla”. Stanton va controcorrente. secondo lui Meghan sarebbe andata alla partita di polo solo per “supportare Harry” . Persino le espressioni della duchessa apparirebbero più “autentiche” , perché “non si sente così sotto pressione, né ha bisogno di stare su un piedistallo” . I Sussex, ha concluso l’esperto, “non hanno problemi a dichiarare il loro amore di fronte al mondo. Il bacio che si sono scambiati era appassionato. Appaiono [una coppia] più solida rispetto alle foto del passato…”.

“Il matrimonio va bene”