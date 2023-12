"È la protagonista del mondo". Ecco chi, secondo Time, ha battuto Xi Jinping, Putin e Barbie

Per il Time non ci sono dubbi: Taylor Swift è la persona dell’anno. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa direttamente dal magazine statunitense in diretta su X e Nbc. La popstar ha battuto tra gli altri, Xi Jinping, Vladimir Putin e Barbie. Certo, non sorprende se pensiamo che, ormai da settimane, Taylor Swift domina tutte le classifiche e il suo tour ha fatto il tutto esaurito praticamente ovunque. "Questo è il momento più felice e di maggior orgoglio che abbia mai vissuto”, ha commentato orgogliosa la 33enne.

La decisione del Time

“I successi di Swift come artista - dal punto di vista culturale, critico e commerciale - sono così numerosi che raccontarli sembra quasi fuori luogo” scrive Sam Lanksky sulla rivista statunitense. “Come pop star, siede in compagnia di Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; come cantautrice, è stata paragonata a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come donna d'affari, ha costruito un impero del valore, secondo alcune stime, di oltre 1 miliardo di dollari”.

E ancora si legge: “E come celebrità - che a forza di essere una donna viene esaminata attentamente per tutto, con chi esce e ciò che indossa - da tempo attira un'attenzione costante e sa come usarla. Ma quest'anno qualcosa è cambiato. Discutere dei suoi movimenti era come parlare di politica o del tempo: una lingua parlata così ampiamente da non aver bisogno di contesto. È diventata la protagonista del mondo”. Poi, la rivista sottolinea: “Questo è stato l'anno in cui ha perfezionato la sua arte, non solo con la musica, ma anche nella sua posizione di maestra narratrice dell'era moderna”.

Gli altri successi di Taylor Swift

Taylor al momento può vantare anche altri successi. La popstar, infatti, si è anche piazzata in testa alla hit parade di People tra le persone più importanti dell’anno. E ancora, un record anche su Forbes, in cui si è posizionato quinta worldwide tra le donne più potenti al mondo; prima di lei: la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la presidente della Bce Christine Lagarde, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e al quarto posto la premier italiana Giorgia Meloni. “Con un tour mondiale che ha rotto i record, la capacità di muovere le economie e una fortuna stimata a 1,1 miliardi di dollari, la 33enne cantante merita un posto tra le donne più potenti del globo”, ha scritto Forbes.