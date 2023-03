"Divorzia dal marito". Elisabetta Canalis dice addio al chirurgo americano

Un altro matrimonio vip è arrivato al capolinea. Elisabetta Canalis e l'ortopedico americano Brian Perri si sono detti addio e i documenti del divorzio sarebbero già stati firmati e consegnati in tribunale. L'indiscrezione arriva da TgCom24, che parla di un addio ufficializzato nelle scorse settimane, ma ancora manca la conferma dei diretti interessati.

Le voci di una profonda crisi coniugale circolavano da tempo. Lo scorso ottobre Dagospia aveva rilanciato l'indiscrezione che voleva l'ex velina sarda e il chirurgo ortopedico statunitense distanti da tempo. " Amici vicini alla coppia dicono che già vivrebbero separati ", aveva riferito il sito di Roberto d'Agostino alimentando i gossip. Poi a gennaio, in occasione del ritorno della Canalis in Italia senza il consorte, le voci sulla crisi erano tornate a farsi insistenti. Fino al servizio fotografico pubblicato poche settimane fa dal settimanale Chi, che immortalavano la velina con un uomo.

La Canalis e il campione di kick boxing

Elisabetta era stata fotografata a Milano in compagnia di Georgian Cimpeanu, campione di kick boxing con il quale si allena da ormai due anni e crea contenuti dedicati al fitness sui social network. Il rapporto professionale si sarebbe tramutato in amore ma non è chiaro se la frequentazione sia iniziata prima o dopo l'addio al marito Brian Perri. Intanto l'ex velina, che fa la spola tra Los Angeles e l'Italia, avrebbe già lasciato la villa di Beverly Hills, dove viveva con il marito e la figlia, Skyler Eva. " Avrebbe già traslocato in un appartamento che condivide, in questi giorni difficili, con la madre giunta in supporto della figlia dalla Sardegna ", riferisce TgCom24.

Il divorzio e l'affido della figlia

Per Elisabetta Canalis la priorità assoluta rimane la sua bambina. Per questo avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles, almeno per il momento. Secondo quanto riferito dal sito di informazione la coppia, che si era sposata in Sardegna nel 2014, si sarebbe già accordata sull'affidamento congiunto della figlia di 7 anni e, a quanto pare, la Canalis non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento al marito Brian Perri. Non è escluso che, nelle prossime ore, arrivi un comunicato ufficiale per confermare la notizia.