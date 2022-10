"Anche lei è in crisi con il marito". La bomba su Elisabetta Canalis

Non c'è fine alla crisi delle coppie del mondo dello spettacolo. Un altro nome sarebbe pronto a aggiungersi alla lunga, lunghissima lista dei vip, che hanno messo fine a matrimoni e a relazioni durature in questo 2022. E il nome è quello di Elisabetta Canalis. L'indiscrezione, che vorrebbe l'ex velina di Striscia ai ferri corti con il marito Brian Perri, è iniziata a circolare sul web nelle scorse ore e sarebbe frutto di una soffiata arrivata da persone molto vicine alla Canalis.

La dinamica dell'epilogo ricalcherebbe quella di altre coppie, che si sono dette addio negli scorsi mesi: l'anticipazione della crisi come un gossip e poi i comunicati ufficiali di conferma. È successo con Ilary Blasi e Francesco Totti (a febbraio arrivò la soffiata e a luglio ci fu l'annuncio) e poi con Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi e ancora Melissa Satta e Mattia Rivetti, Valentina Ferragni e Luca Vezil. Tutte coppie scoppiate dopo anni di unione, il cui annuncio di addio è arrivato prima sul web e poi dai diretti interessati.

L'indiscrezione sulla crisi

La stessa cosa starebbe succedendo con Elisabetta Canalis e Brian Perri. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Nuovo, che ha sganciato la bomba: " Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione" . Le voci sarebbero state confermate da fonti vicine alla coppia, ma l'ufficialità ancora manca. Dai canali social di Elisabetta Canalis non trapela niente, se non l'assenza di post con il marito, l'ultimo dei quali risale a agosto, quando la coppia si trovava in Nevada per un weekend con amici. Da quel momento l'ex velina ha fatto la spola tra l'Italia e Los Angeles per impegni professionali.

L'amore tra Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri era sboccato nel 2012, quando i due vennero paparazzati dalla stampa americana a una festa in maschera. Nel 2014 la coppia si sposò a Alghero, nella terra natale di lei, per poi trasferirsi in pianta stabile in California dove nel 2015 è nata la loro figlia, Skyler Eva. La Canalis si è mostrata spesso sui social insieme al compagno, ma ultimamente latitava e questo ha fatto insospettire i fan. Le voci di una crisi potrebbero essere, dunque, una conferma del timore dei follower.