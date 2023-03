"Nella stessa casa per ore". La Canalis beccata col campione di kick boxing

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico americano Brian Perri potrebbe essere arrivato al capolinea. Le foto, che immortalano l'ex velina insieme al campione di kick boxing Georgian "Iceman" Cimpeanu, confermerebbero le voci di una crisi coniugale, che potrebbe avere già portato la Canalis e Perri a dirsi addio. La coppia di sportivi è stata paparazzata dal settimanale Chi in palestra prima e a cena insieme con una coppia di amici successivamente. Ma a fare gridare allo scoop la rivista di Signorini è stata la notte, che i due hanno trascorso assieme nello stesso appartamento nel cuore di Milano.

Le foto con Cimpeanu

" Dopo una cena insieme, entrano nello stesso palazzo e ci rimangono per ore ", si legge su Chi, dove è stato pubblicato il servizio esclusivo che immortala Elisabetta e Georgian insieme nella notte milanese. La Canalis è rientrata in Italia per la settimana della moda e per alcuni impegni di lavoro. In Italia, però, l'ex velina è tornata da sola, senza la figlia Skyler e il marito Brian con il quale - si vocifera da settimane - sarebbe in crisi. Tra una sfilata e l'altra, a Milano Elisabetta si è allentata e ha incontrato alcuni amici, tra i quali il campione di kick boxing Georgian Cimpeanu, detto "Iceman".

Dopo essersi allenati nella palestra dello sportivo " i due sono usciti insieme poi lei è rientrata in un appartamento del quale possiede le chiavi. E lì, lui l'ha raggiunta poco dopo intorno alle 17" , riferisce il settimanale Chi. Poche ore dopo Elisabetta e Georgian, separatamente, sono usciti dall'immobile per ritrovarsi a cena con una coppia di amici al ristorante Sant Ambroeus. Il ritorno a casa è avvenuto con due taxi differenti per depistare i paparazzi: " La destinazione era lo stesso appartamento. Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore ".

Dal lavoro all'amore?

Se sia nato un nuovo amore o meno è difficile dirlo. Le foto lo confermerebbero, ma di mezzo c'è ancora un matrimonio. Quello che si sa è che Elisabetta Canalis e Georgian si conoscono dal 2021, quando hanno iniziato a allenarsi insieme per motivi professionali. Il campione e l'ex velina si sono mostrati spesso sui social con video e foto pubblicati sui rispettivi profili Instagram, nei quali si esibiscono in mosse e tecniche di combattimento. Nel marzo 2022 hanno annunciato un nuovo progetto assieme legato alla kick boxing e un mese dopo hanno pubblicato sul web il primo di una serie di corsi di allenamento per tutti. Cimpeanu sarebbe andato spesso a Los Angeles (alcuni video di allenamento sono girati proprio a casa della Canalis) e in Sardegna negli ultimi due anni e il rapporto professionale con Elisabetta, secondo alcuni, nel tempo si sarebbe trasformato in qualcosa di più profondo.