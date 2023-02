Dall’invito all’incoronazione alle voci di divorzio: dov'è finita Meghan?

Che fine ha fatto Meghan Markle? Dalla pubblicazione del libro di Harry, “Spare. Il Minore”, la presenza della duchessa a eventi pubblici è andata dissolvendosi, alimentando le voci su una presunta separazione dal duca e mettendo ancora più in discussione la già incerta presenza dei Sussex all’incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio 2023. I tabloid hanno formulato anche altre ipotesi su questo apparente silenzio, mettendo in evidenza la possibilità che la Markle non fosse del tutto convinta della realizzazione del memoir del marito e che stia preparando un ritorno in grande stile, primo passo verso una carriera finalmente indipendente da lamentele e accuse alla royal family.

Dubbi sul memoir

La stampa britannica sostiene che una delle ragioni per cui Meghan Markle si sarebbe eclissata, dopo la pubblicazione del memoir del principe Harry, sarebbe la presunta “diffidenza” nei confronti del progetto letterario del marito. Il Telegraph ha scritto che la duchessa avrebbe espresso “garbate preoccupazioni” in merito all’idea di Harry di pubblicare un’autobiografia, chiedendosi se fosse “la mossa giusta” da fare, soprattutto a così breve distanza dall’incoronazione di re Carlo III. Tuttavia, come ha precisato una fonte al giornale, “[Meghan] sosterrà sempre il marito” .

La duchessa avrebbe deciso di fare un passo indietro e non lasciarsi coinvolgere nella promozione di “Spare” anche per un altro motivo: il memoir non è una sua iniziativa (o, almeno, non dovrebbe). “Era la vita di Harry, il suo viaggio, la sua prospettiva” , ha aggiunto l’insider del Telegraph. Meghan avrebbe preferito rimanere dietro le quinte per non essere accusata, come riporta il New York Post, di “provare a rubare la scena [al marito]”.

Forse quest’ultima ragione risulta un po’ più credibile rispetto alla tesi della dello scetticismo sulla realizzazione del libro. Però entrambe le motivazioni appaiono piuttosto deboli, visto che la Markle è sempre stata protagonista, insieme a Harry, della costruzione della narrativa sulla loro vita tra Londra e Montecito.

Discrezione per Archie e Lilibet Diana

Consapevole del clamore che l’autobiografia del principe Harry avrebbe suscitato a livello internazionale, la duchessa avrebbe scelto di evitare le luci della ribalta per proteggere la sua famiglia: “Meghan ha tenuto un basso profilo…è rimasta in secondo piano per concentrarsi sui figli Archie e Lilibet Diana” , ha scritto il magazine Hello, puntualizzando: “Con l’attenzione salda sulla sua famiglia Meghan desidera garantire una vita più normale possibile per i suoi bambini”.

Voci di divorzio

A tutte queste indiscrezioni se ne somma un’altra, non confermata né smentita, secondo la quale i Sussex sarebbero sul punto di divorziare. La duchessa non sopporterebbe più il marito, con cui avrebbe avuto un violento litigio, placato solo con l’intervento della polizia, lo scorso gennaio. Dunque si sarebbe ritirata temporaneamente dalla vita pubblica.

Stando alle indiscrezioni Meghan non sarebbe riuscita a controllare la gelosia dopo aver letto le parole d’affetto che Harry ha dedicato alle sue ex nel memoir “Spare”. Re Carlo III avrebbe perfino preparato un contratto per liquidare la nuora, che prevede una buonuscita di 50 milioni di sterline, una sostanziosa somma di denaro per garantire gli studi di Archie e Lilibet Diana, la possibilità di tenere il titolo e le proprietà di Frogmore Cottage e di una villa in California.

Harry e Meghan all’incoronazione di Carlo III

I rumors su un presunto divorzio stonano con la notizia secondo cui Harry e Meghan sarebbero stati invitati all’incoronazione di Carlo. Il loro nome comparirebbe “sulla lista degli invitati” , dice un insider all’Express, negando l’indiscrezione che vorrebbe la duchessa ostracizzata dall’evento per volontà del re. Buckingham Palace attenderebbe solo la conferma dei duchi che, per ragioni logistiche, deve essere data con un certo anticipo: “Sicuramente saranno invitati e stiamo lavorando partendo dal presupposto che verranno”, ha detto un insider al Sun ma, ha spiegato un’altra fonte, “sarebbe utile che arrivassero prima, così quel giorno non [si trasformerà] in un circo”.

I Sussex rimarrebbero dietro le quinte dell’evento e gli organizzatori della cerimonia avrebbero già pensato di farli sedere lontani da William e Kate durante la funzione religiosa a Westminster Abbey. Accorgimenti studiati per mantenere l’attenzione mediatica su Carlo III: “Una fonte vicina alla royal family dice che Harry e Meghan dovrebbero prepararsi a non parlare di nulla se non del meteo con i senior royals” , ha dichiarato l’esperta Kinsey Schofield a Gb News, citato dall’Express. Meghan Markle starebbe rispettando questa presunta regola del silenzio.

Libera dalla royal family

La duchessa di Sussex avrebbe anche intenzione di riprendere in mano le redini della sua carriera, slegando definitivamente i suoi progetti dalle rivelazioni sulla royal family e creando qualcosa che non sia associato al principe Harry. Secondo l’esperta reale Kinsey Schofield la duchessa avrebbe intenzione di riaprire il suo blog “The Tig” (nome preso dal vino preferito di Meghan, il Tignanello), chiuso nel 2018, quando la relazione con il duca era diventata di pubblico dominio.