Harry e Meghan divorziano? Il piano di Carlo per liquidare la nuora

Ci sarebbe aria didivorzio in quel di Montecito. Almeno stando ai rumors che circolano in queste ore. Harry e Meghan sarebbero sul punto di lasciarsi e la duchessa avrebbe intenzione di raccontare tutti i retroscena della sua vita con il duca in un libro. Carlo III sarebbe già corso ai ripari, studiando una strategia che possa salvaguardare la reputazione del principe e tentare di calmare l’ira funesta della nuora.

Voci di divorzio

La separazione tra Harry e Meghan non sarebbe più un’ipotesi remota secondo la stampa britannica e gli esperti reali. I duchi sarebbero davvero sul punto di dirsi addio. Il condizionale, però, è d’obbligo, poiché al momento non vi sono né conferme, né smentite. Qualche scricchiolio nella vita apparentemente perfetta di questa coppia ci sarebbe stato lo scorso gennaio, quando su tutti i tabloid è comparsa la notizia, anche in questo caso non confermata, di un presunto litigio avvenuto a Montecito e che avrebbe addirittura richiesto l’intervento della polizia.

Ormai, raccontano SkyNews e La Stampa, la situazione sarebbe diventata intollerabile a Montecito. Dopo la pubblicazione del memoir di Harry, “Spare. Il minore”, Meghan Markle si sarebbe allontanata per diversi giorni dalle luci della ribalta, forse infastidita dai commenti affettuosi che il marito ha dedicato alle sue ex fidanzate nel libro.

La gelosia, però, sarebbe stata solo la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. La duchessa sarebbe stanca della vita accanto a Harry, avrebbe esaurito le storie da raccontare sulla royal family e il suo matrimonio avrebbe perso lo slancio, anche mediatico, iniziale. Secondo questa versione dei fatti Meghan Markle sarebbe la causa del presunto divorzio e apparirebbe come una donna fredda e calcolatrice che, in tutti questi anni, avrebbe solo tentato in tutti i modi di sfruttare l’immagine dei Windsor.

Sarebbe in preparazione pronto persino l’affronto finale: un’autobiografia in cui Meghan vorrebbe rivelare tutti i segreti della sua vita accanto a Harry, dal fidanzamento al matrimonio, dai giorni a Frogmore Cottage fino alla nuova vita a Montecito. A quanto sembra, però, il principe Harry non sarebbe da solo ad affrontare il divorzio: re Carlo III avrebbe già studiato un piano per riportarlo a Londra.

Il contratto da 50 milioni di sterline

Lo scorso anno re Carlo III, forse intuendo le difficoltà nel rapporto tra Harry e Meghan, oppure informato di possibili altri litigi che non sarebbero arrivati alle orecchie della stampa, avrebbe deciso di intervenire per aiutare il figlio. Insieme ai suoi legali, riporta IoDonna, avrebbe stilato un contrattoper tenere buona Meghan in caso di divorzio, magari sperando di dissuaderla dalla pubblicazione del memoir. Il documento assicurerebbe alla duchessa una liquidazione da 50 milioni di sterline, la proprietà di Frogmore Cottage, di una villa in California e la possibilità di mantenere il titolo. Inoltre Sua Maestà avrebbe stabilito un’ingente somma da destinare ai nipoti, Archie e Lilibet Diana, in modo da consentire loro una vita agiata e il completamento degli studi.

Non è escluso che Meghan Markle abbia già pensato alla possibilità di un divorzio. Da anni i tabloid ipotizzano perfino che la duchessa abbia calcolato tutto fin dall’inizio della sua storia con Harry, mettendo a punto una presunta strategia che avrebbe allontanato il principe dalla famiglia e consentito a lei di fare la carriera scintillante che ha sempre sognato, tra Hollywood e l’attivismo per i diritti civili.

Chi difende la duchessa, invece, sostiene che queste teorie siano state inventate per screditarla. Non ci resta che attendere per capire se l’immagine patinata e idilliaca che Harry e Meghan ci hanno sempre mostrato corrisponde a verità, o se sia poco niente altro che il fotogramma di un film.