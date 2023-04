"Dovrà pagare il mutuo della villa". La stangata (da 20mila euro al mese) su Totti

I divorzi costano, su questo non ci piove. E a quanto pare la causa in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta costando cara a entrambi. Negli scorsi giorni il giudice della I sezione del tribunale di Roma, Simona Rossi, ha emesso una prima sentenza provvisoria, che sembra avere favorito - almeno per il momento - Ilary Blasi per quanto riguarda i figli (a lei è andata la custodia dei tre ragazzi e un assegno mensile di mantenimento da 12.500 euro), ma non per ciò che concerne la villa dell'Eur. L'immobile di lusso situato al Torrino, in zona sud della capitale, rimane una bella gatta da pelare sia per la conduttrice sia per l'ex capitano giallorosso.

La villa ha un valore di mercato da capogiro (si parla di 14milioni di euro) ma anche costi di manutenzione salatissimi. Spese che, secondo quanto disposto dal giudice, dovrà sostenere in toto Ilary Blasi. Per pagare le utenze domestiche, la manutenzione ordinaria e i dipendenti, che si occupano del mantenimento della villa, la conduttrice dell'Isola dei famosi sembra dovrà sborsare circa 30 mila euro al mese. Una cifra considerevole, ma almeno la rata del mutuo non spetterà a lei.

Il mutuo e la rata a carico di Totti

La rivelazione arriva a sorpresa dal settimanale Oggi, che fa sapere: " Dopo l'assegnazione a Ilary Blasi della mega villa dell’Eur da 1.400 da metri quadri con venticinque stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa e due piscine, Francesco Totti dovrà continuare a pagare il mutuo con una rata mensile che si aggira tra i 15 e i 20 mila euro al mese. Un impegno che durerà per altri vent'anni ". Insomma, un'altra tegola sulla testa del Pupone che fino ad oggi - come ha rivelato Dagospia - avrebbe rifiutato accordi consensuali, che sarebbero stati decisamente più vantaggiosi per lui.