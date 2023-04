Divorzio Totti-Ilary, ecco quanto vale la villa della discordia

Da luogo d'amore a teatro di scontro. La villa dell'Eur, dove Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto per oltre quindici anni, si è trasformata nel pomo della discordia all'interno della battaglia legale, che vede contrapposti da mesi i due ex coniugi. E se quei muri potessero parlare, chissà quante cose racconterebbero. Nella villa del Torrino Totti e Ilary hanno vissuto gli anni più intensi del loro amore, ma oggi il fortino romano è diventato l'ago della bilancia nel divorzio e non si tratta solo di soldi, anche se l'immobile vale milioni di euro.

Venticinque stanze, piscina e campi da calcetto

La maxi-villa sorge in una zona al confine con l'Eur, il Torrino, a sud della capitale per questo è stata ribattezzata come la villa del Torrino, un immobile extra lusso dotato di ogni confort con ampi spazi al coperto e altrettanti all'esterno (si parla di 1500 metri quadrati). Ilary e Totti non hanno mai aperto le porte della magione alla stampa, neppure alle riviste patinate, vuoi per motivi di sicurezza vuoi per privacy. Ma dai video condivisi negli anni dai due romani sui social network e dai dettagli emersi dal web, si apprende che la super villa conta venticinque stanze, due saloni, una sala giochi, una stanza dei cimeli dell'ex capitano della Roma e una sala cinema. Ampi e lussuosi anche gli spazi esterni: patio attrezzato con salottino e cucina, un campo da calcetto, un campo da tennis oltre a una piscina esterna, una interna e una spa. Una maxi-villa arredata in modo moderno e con arredi e dettagli di design, che per oltre quindici anni è stata il regno della famiglia Totti.

Quanto vale la villa di Totti e Ilary

Secondo alcuni siti l'immobile di Totti e Ilary potrebbe valere 14 milioni di euro ma, stando ai prezzi di mercato riferiti da Immobiliare.it (valori relativi a marzo 2023), i prezzi per gli immobili residenziali in vendita in zona Eur si aggirano intorno a 3612 euro al metro quadro. La villa del Torrino, dunque, dovrebbe avere un valore di mercato intorno a 6 milioni di euro, ma considerando il contesto, la storia dell'immobile e le migliorie apportate negli anni la cifra potrebbe arrivare a superare i 10 milioni di euro. Una somma che, però, non in ballo nella causa di divorzio visto che Totti e Ilary sono intenzionati a lasciare la villa ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma all'Eur vivrà uno tra Totti e Ilary secondo quanto disporrà il giudice del tribunale civile di Roma, presumibilmente la conduttrice, visto che il Pupone convive con la nuova compagna a Roma nord.

I motivi della contesa

La villa del Torrino è comunque oggetto di contesa tra la Blasi e l'ex calciatore giallorosso. Come nella "Guerra dei Roses" - celebre film del 1989 - la dimora è stata teatro di screzi e prove di forza tra i due ex coniugi. Dal furto delle borsette firmate messo a segno da Totti (che le aveva nascoste nella Spa) al cambio della serratura effettuato di recente dalla conduttrice dell'Isola dei famosi, fino a Bastian Muller, compagno di Ilary, che avrebbe fatto infuriare il Pupone per avere osato profanare la camera da letto condivisa per anni con Ilary. E chissà quante altre storie custodiscono quei muri da milioni di euro.