Il "mistero" della foto (e del gesto) di Ilary Blasi sui social

Cosa avrà voluto dire Ilary Blasi con la foto pubblicata poco fa sui social network? Le ipotesi sono tante ma, al momento, a fare parlare è il gesto ripreso nello scatto: il dito sulle labbra come a volere invitare qualcuno a tacere. E l'onomatopea "sshhh", scritta sull'immagine, lascia pochi dubbi sulle intenzioni della conduttrice dell'Isola. Tutti zitti, ma per cosa?

Il gesto della Blasi sui social

Non è la prima volta che Ilary Blasi utilizza Instagram per spegnere sul nascere i pettegolezzi (o qualcuno). Era successo a febbraio 2022, quando era esploso il gossip sul flirt segreto tra Totti e Noemi Bocchi. Per mettere a tacere le voci di divorzio, la conduttrice pubblicò una foto nella quale faceva la linguaccia presumibilmente al sito Dagospia, che per primo aveva pubblicato lo scatto del Pupone allo stadio Olimpico con l'amante. Oggi come allora il gesto è simile, ma il destinatario - ahinoi - è misterioso.

Ipotesi 1: il taglio di capelli

Visti i commenti di scarso apprezzamento ricevuti in seguito al taglio di capelli – in stile Amanda Lear ha ironizzato qualcuno - sfoggiato durante la prima puntata dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi potrebbe avere rivolto il suo invito a stare zitti ai criticoni del web. La frangetta sembra piacere molto alla conduttrice che, poco fa e sempre su Instagram, si è mostrata con i capelli lisci e non cotonati come all'Isola, convincendo anche i più scettici sul cambio look.

Ipotesi 2: Totti e l'assegno mensile

Forse Ilary ha inviato l'ex marito Francesco Totti a fare silenzio dopo la sentenza provvisoria emessa dal giudice del tribunale di Roma nell'ambito della causa di divorzio. La scorsa settimana la conduttrice si era vista costretta a smentire (attraverso una nota del suo avvocato) la notizia della fantomatica richiesta di un assegno mensile da 15mila euro, che lei avrebbe rifiutato. A giudicare dall'esito della sentenza e dalle notizie fatte trapelare da Repubblica - dove si parlava di zero euro e poi massimo 6mila euro proposti dal Pupone a Ilary prima di entrare in tribunale - la verità sembra pendere tutta dalla parte della romana.

Ipotesi 3: Noemi e la suocera

I più pettegoli, invece, ipotizzano che quel "sshhh" sia rivolto a chi ha insinuato che tra lei e l'ex suocera - la signora Fiorella - non corresse buon sangue. Il settimanale Chi ha pubblicato il servizio esclusivo della cena, alla quale hanno partecipato l'ex calciatore, la compagna e la madre. E il feeling tra Noemi e la suocera ha fatto riemergere vecchi gossip sulla signora Fiorella, che non avrebbe mai visto di buon occhio l'allora Letterina. Quindi: la uno, la due o la tre?