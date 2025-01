Gli amori discussi, Fidel Castro, l'eredità dissipata. Così Gina Lollobrigida divenne la "Bersagliera"

Attrice, fotografa, scultrice, pittrice. La carriera di Gina Lollobrigida è stata variegata ma segnata da un filo conduttore invisibile, che l'ha legata al mondo del cinema in modo indissolubile. Diva e icona del XX secolo, la Bersagliera ha saputo cavalcare l'onda del successo dagli anni '40, quando esordì come modella e Miss, fino ai suoi ultimi giorni di vita. Grazie a film come "Pane, amore e fantasia" - che le fece vincere il suo primo Nastro d'Argento come miglior attrice - "La romana", "Salomone e la regina di Saba", "Sacro e profano" e "Torna a settembre" la Lollo si è imposta sulla scena internazionale, ottenendo numerosi premi e la prestigiosa stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Tenace e combattiva, Gina ha saputo reinventarsi molte volte assecondando le sue passioni - diventando una fotografa e una scultrice di successo - e dimostrando che la sua creatività andava oltre il cinema.

Gli amori e gli uomini della sua vita

Nella sua lunga carriera Gina Lollobrigida ha lavorato al fianco di molti attori famosi - Rock Hudson, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Vittorio Gassman, Sean Connery - e ognuno di loro ne ha apprezzato l'innato talento ma anche la bellezza. Come una vera diva Gina Lollobrigida è stata corteggiata da molti ma il suo cuore ha battuto per pochi. Nel gennaio 1948 l'attrice incontrò il medico sloveno Milko Skofic, che operava fra i profughi che in quel periodo alloggiavano a Cinecittà. Un anno dopo sposò Skofic dal quale ebbe un figlio, Andrea Milko, venuto alla luce nel 1957. Gina divorziò ufficialmente da Skofic nel 1971 ma i due avevano preso strade diverse già cinque anni prima. Negli anni '70 Gina fu corteggiata da Fidel Castro durante un viaggio a Cuba fatto in qualità di fotoreport. " Con me è stato corretto, quasi timido tanto da essere criticato per questo. Comunque, un ammiratore sincero ed educato ", raccontò nel 2017 al Taormina Festival. L'amore più discusso è stato sicuramente quello con l'imprenditore spagnolo Javier Rigau, che frequentò dagli anni '90. L'amore si trasformò, però, in una battaglia legale quando Gina Lollobrigida scoprì di essere sposata con Rigau a sua insaputa attraverso una falsa procura. Infine, ci furono le voci sul presunto coinvolgimento sentimentale con Andrea Piazzolla. Ospite di Domenica In nel 2017, Gina Lollobrigida chiarì il suo rapporto con l'uomo: " Andrea è un ragazzo intelligente, una persona capace e seria, per questo c'è un rapporto di lavoro. Prima dicevano che era mio figlio, ora che è il mio fidanzato. Lasciamo parlare questi chiacchieroni, non mi metto al loro livello ".

L'eredità e il patrimonio dissipato

Gli ultimi anni di vita sono stati difficilissimi per Gina Lollobrigida. Del suo patrimonio e dell'eredità si è parlato per anni ben prima che la diva morisse. La sua ricchezza è stata al centro di una durissima battaglia legale, che ha visto contrapporsi il figlio, Andrea Milko Skofic, e il factotum, Andrea Piazzolla. Il testamento che la Lollo aveva redatto e sigillato nel 2017 è stato aperto a gennaio 2023 pochi giorni dopo il suo decesso. Nel documento l'attrice aveva espresso la volontà di lasciare metà del suo patrimonio - quantificato in circa dieci milioni di euro - al figlio e l'altra metà a Piazzolla.

Eppure di quell'eredità non c'è traccia, sparita nel nulla eda Andrea Piazzolla secondo quanto stabilito dai, che nel novembre 2023 hanno condannato a tre anni di reclusione il factotum di Gina Lollobrigida per circonvenzione di incapace. Immobili, quadri, gioielli e addirittura automobili, tutto venduto o fatto sparire. Ricordi di una vita e di una diva che non trova pace neppure dopo la morte.