"Due querele in due giorni". Ritorno in Italia amaro per Fedez

Ritorno amaro in Italia per Fedez. Dopo la trasferta americana fatta a cavallo della festività di Ognissanti, il rapper di Rozzano è rientrato a Milano a bordo di un jet privato e ha trovato un'amara sorpresa ad attenderlo, anzi due. Nelle scorse ore, infatti, Federico Lucia si è visto recapitare due querele e ha condiviso la consegna con i suoi follower, pubblicando un video nelle storie del suo account Instagram.

Fedez e il ritorno sui social

Dopo avere festeggiato il suo compleanno lontano dai social network, che aveva silenziato dopo l'arresto di alcuni ultrà del Milan tra cui figurano due suoi amici e la sua guardia del corpo, Fedez è tornato sul web per documentare il suo viaggio a New York. In occasione di Halloween il rapper è volato oltreoceano e ha trascorso alcuni giorni all'hotel Cipriani in compagnia di alcuni amici e di una misteriosa ragazza, con la quale è stato paparazzato in atteggiamenti molto intimi. Un gossip che ha trovato spazio sulla cronaca rosa degli ultimi giorni insieme al pettegolezzo sul presunto nuovo flirt dell'ex moglie, Chiara Ferragni, che pare si stia frequentando con l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera.

Le due querele

Concluso il viaggio americano Fedez è rientrato in Italia, ma ad attenderlo non ha trovato la sua famiglia bensì due missive, che sembrano essere l'anticipo di nuovi scontri in tribunale. Nelle scorse ore, infatti, Federico Lucia è riapparso su Instagram per informare i suoi follower di avere ricevuto due esposti contro di lui. " Due querele in due giorni", ha scritto il rapper nelle storie del suo account personale, inscenando una gag con il suo cane. " Ho un nuovo gioco per te" , dice Fedez richiamando l'attenzione di Silvio, il suo Golden Retriever: "Tieni è tutta per te" . Come si vede dal video, la querela finisce in bocca all'animale che se ne torna nella sua cuccia pronto a farla in mille pezzettini. Un modo per fare capire la scarsa importanza che il rapper ha dato alle querele ricevute. Chi siano i mittenti delle due denunce non è chiaro ma il rapper ha più di un conto in sospeso visti gli accadimenti degli ultimi mesi.

molto triste e scorretto"

A partire dal dissing con Tony Effe, nel quale ha citato con toni poco amichevoli - oltre a Chiara Biasi - anche l'avvocato di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, che di recente ha definito il fatto "