Lollobrigida, l'ex factotum si difende: "Ecco dove sono i soldi"

Da anni si parla del patrimonio di Gina Lollobrigida. Prima che la diva morisse, si parlava di dissipazione che sarebbe stata fatta con la complicità del segretario, Andrea Piazzolla. Poi, dopo il decesso, se ne è continuato a parlare per la presunta sparizione di dieci milioni di euro. La questione è al centro di un processo giudiziario, che vede l'ex factotum dell'attrice accusato di circonvenzione di incapace e la sentenza è attesa nelle prossime ore. Ma proprio alla vigilia del verdetto dei giudici, Piazzolla è tornato a difendersi rivelando che l'eredità di Gina Lollobrigida non è sparita nel nulla, ma bensì è sotto gli occhi di tutti.

Quanto e cosa è rimasto del patrimonio l'ex segretario particolare della Lollo lo ha rivelato al settimanale Gente. La rivista si è occupata del caso giudiziario più discusso e controverso degli ultimi anni e, con la collaborazione di Andrea Piazzolla e del suo avvocato, ha rivelato quanto è rimasto dei beni e dei contanti, che l'attrice ha lasciato in eredità a lui e al figlio Milko Skofic.

Le accuse tra Piazzola e Milko Skofic

Sin dall'inizio dei vari procedimenti a carico di Andrea Piazzolla, quest'ultimo si è sempre difeso dalle accuse di avere circuito Gina Lollobrigida e averle sottratto denaro. " Gina mi faceva regali costosi, perché avrei dovuto rifiutarli", aveva dichiarato nel 2022 il segretario della diva, aggiungendo i soldi erano stati spesi per consentire a Gina di vivere una vita agiata: "I dieci milioni li ho spesi come voleva lei ". Per contro il figlio dell'attrice, Milko Skofic l'aveva accusato di avere dissipato il patrimonio della madre, affermando che sui conti della Lollo non era rimasto un euro.

Cosa è rimasto dell'eredità di Gina Lollobrigida