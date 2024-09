Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale: "Ora tocca a me"

Elisabetta Gregoraci è ricoverata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Attraverso il suo profilo Instagram la showgirl ha fatto sapere di aver avuto un malore, il secondo nel giro di pochi giorni, che l'ha costretta a ricorrere alle cure mediche ospedaliere.

Solo pochi giorni fa Gregoraci era stata fotografata a Monza in compagnia del figlio, Nathan Falco, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Nelle foto pubblicate sui social, la showgirl appariva in salute, serena e felice ma, secondo quanto riferito da lei stessa, già in quell'occasione la conduttrice di "Questione di stile" avrebbe avuto le prime avvisaglie di un malessere. La Gregoraci ha però proseguito la propria vita, forte degli impegni professionali presi in precedenza, ma il suo corpo le ha lanciato un messaggio chiaro che l'ha costretta a fermarsi.

Il post social dall'ospedale

" E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti... ora tocca a me ", ha scritto Gregoraci nelle storie del proprioo account Instagram, pubblicando una foto che la ritrae nel letto di un ospedale con la flebo nel braccio. Quali problemi di salute abbia la showgirl non è chiaro. Nonostante il messaggio rivolto ai follower, Elisabetta ha scelto di non entrare nel dettaglio della sua condizione, ma ha voluto spiegare che già la scorsa settimana - senza che nessuno se ne accorgesse - era già finita in clinica. " La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita ora sono nuovamente qui... nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me", ha raccontato la Gregoraci, chiedendo infine ai suoi seguaci di supportarla: "Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi... vi voglio bene".

L'ultimo difficile anno

È stato decisamente stressante per la showgirl l'ultimo anno, sia dal punto di vista professionale - con l'addio a Battiti Live e l'inizio della nuova avventura in Rai - sia a causa dei gravi problemi di salute avuti da Flavio Briatore. Questo potrebbe avere influito sul suo benessere psicofisico.

Sono state giornate difficili ma superate insieme

Lo scorso marzo, con un annuncio a sorpresa, l'imprenditore ha rivelato di avere scoperto di avere un tumore al cuore e di essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che lo ha tenuto lontano dalla vita pubblica per diverse settimane. "", aveva raccontato Gregoraci, svelando di essere rimasta sempre al fianco dell'ex compagno dopo la scoperta della malattia.