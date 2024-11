Emis Killa ricoverato per una polmonite: come sta il rapper

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di preoccupazione quelle che i fan di Emis Killa stanno vivendo a seguito della cancellazione di due eventi, dove il rapper era atteso nel weekend. L'artista è attualmente ricoverato in ospedale per una polmonite che lo ha costretto a fermarsi e ad annullare tutti gli impegni lavorativi. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso le storie del suo account Instagram, dove ha svelato di avere contratto un'infezione acuta ai polmoni.

La polmonite e il ricovero

Emis Killa si sarebbe dovuto esibire dal vivo al Dark Valley Festival e nella discoteca Tnt Kamasutra ma alla vigilia dei due eventi ha comunicato la sua impossibilità a partecipare, scusandosi con i fan. Nella nota affidata al web, il rapper ha svelato di avere contratto un'infezione polmonare che lo ha fatto finire in ospedale: " Pensavo di avere solo una forte influenza per poi scoprire dopo un check in ospedale di avere una polmonite motivo per cui sono attualmente ricoverato". Emis Killa non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue attuali condizioni di salute, ma è plausibile pensare che rimarrà in ospedale per i prossimi giorni monitorato dallo staff medico, che lo ha preso in cura subito dopo la diagnosi. Prima di chiudere il suo messaggio rivolto ai follower, l'artista ha aggiunto: "Mi scuso con i fan e gli organizzatori ma ho bisogno di riposo" . Di recente, oltre a essere finito al centro della cronaca insieme a Fedez per l''inchiesta sulle curve di Milan e Inter, Killa è diventato padre della piccola Perla Blue, nata dalla relazione con l'influencer Tiffany Fortini.

La lunga lista di vip contagiati

Con ogni probabilità il cantante tornerà ad aggiornare i suoi sostenitori con un nuovo messaggio sui social, ma nel frattempo sorprende la lista di vip contagiati dalla polmonite negli ultimi mesi. Infatti, Emis Killa non è l'unico personaggio a essere finito in ospedale di recente a causa della polmonite. L'ultima in ordine di tempo è stata Georgina Rodriguez, modella e compagna di Cristiano Ronaldo, che è stata ricoverata alcuni giorni al Saudi German Hospital di Riyadh, in Arabia Saudita, a causa di problemi respiratori legati a un'infezione acuta ai polmoni.

Lo scorso luglio era toccato all'inviato de Le Ienefinire in ospedale per una polmonite. La "iena" è rimasta ricoverata in clinica diversi giorni, sottoposto a una forte cura antibiotica per scongiurare complicazioni dovute all'infezione.