"La trama si infittisce...". Striscia e la bomba su X Factor

La cacciata di Morgan da X Factor si tinge di giallo. Fedez ha accusato l'ex giudice di avere fatto cose gravissime, che hanno costretto Sky a licenziarlo, ma Morgan ha rispedito al mittente le accuse. I fantomatici video citati da Fedez, nei quali sarebbe nascosta la verità sul licenziamento, non ci sono - ha assicurato Sky - così Striscia la Notizia è tornata dal rapper per consegnargli un nuovo premio in edizione speciale: il tapiro ragno.

Decimo tapiro a Fedez

" La ragnatela di accuse si infittisce ", ha esordito Valerio Staffelli, intercettando Fedez in centro a Milano e chiedendogli nuove spiegazioni sulle cause dell'esclusione di Morgan dal programma. L'inviato di Striscia ha parlato della chat tra Marco Castoldi e Ambra - che il giudice licenziato vorrebbe mostrare pubblicamente - e ha chiesto aiuto al rapper per capire cosa è davvero successo a X Factor. Ma Fedez si è subito tirato fuori dalla vicenda: " Ambra l'ha citata Morgan, perché io non l'ho mia citata ". Poi ha invitato Staffelli a consegnare il tapiro a qualcun altro: " Io non ho più nulla da dire. Quello che dovevo dire l'ho detto, poi ci sono delle persone che lo hanno licenziato e non sono io. E ci sono altre persone che hanno dichiarato delle cose, che non sono io. Chiedete alle persone che ha tirato in ballo lui ". E la persona della quale si parla tra le righe potrebbe essere proprio la Angiolini.

Morgan cacciato a causa di Ambra?

Nel servizio di Striscia sulla consegna del decimo tapiro a Fedez, c'è un passaggio che porta l'attrice al centro della vicenda. Nel montaggio è stato inserito uno spezzone della consegna del tapiro a Morgan (il secondo), dove il cantautore diceva a Staffelli: "Ambra dice che l'ho minacciata". Ma in quell'occasione l'artista si era detto pronto a mostrare i messaggi intercorsi con lei in chat, dove le avrebbe dato solo della "stronza". Così Valerio Staffelli ha incalzato Fedez nel tentativo di farsi dare l'ultimo indizio per la consegna del tapiro d'Oro definitivo.