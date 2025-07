Enrico Bartolini, la moglie Roberta Morise (ex di Carlo Conti) e le 14 stelle Michelin: chi è il secondo chef più stellato al mondo

Il 2025 è l'anno di Enrico Bartolini. Lo chef toscano vive un momento d'oro nella vita privata (fresco di nozze con la conduttrice Roberta Morise, dalla quale aspetta il secondo figlio) ma soprattutto in campo professionale. Lo chef italiano con più stelle Michelin all'attivo (quattordici in tutto) e secondo al mondo sta per aprire un nuovo ristorante di alta cucina a Roma, un progetto di Allianz sotto l'egida di Enrico Bartolini che lo vedrà lavorare con lo chef colombiano Juan Camilo Quintero. Una scommessa gastronomica che potrebbe portare a Bartolini la 15esima stella Michelin.

Come ha ottenuto 14 stelle Michelin

La carriera dello chef Enrico Bartolini parte dalla sua città natale, Pescia. Dopo il diploma di Alberghiero conseguito a Montecatini Terme e una breve esperienza nel ristorante di famiglia a Pistoia, Bartolini gira l'Europa facendo esperienze fondamentali per la sua formazione culinaria alla corte di chef come Paolo Petrini, Mark Page e Massimiliano Alajmo. Stabilitosi nell'Oltrepò Pavese a 26 anni lo chef prende in gestione il ristorante Le Robinie, dove ottiene la sua prima Stella Michelin nel 2008. Quattro anni dopo arriva la seconda Stella, quando è alla guida della cucina del rinomato Devero in Brianza. Per lo chef toscano è l'inizio di un'incredibile ascesa nel mondo dell'alta cucina con l'apertura di diversi locali in giro per l'Italia, che gli consentono di ottenere nuovi riconoscimenti.

Nel 2016, infatti, Bartolini è l'unico chef nella storia della Guida Michelin a ricevere quattro Stelle in una volta sola per i menù del Casual Ristorante di Bergamo (e ne otterrà un'altra anni dopo), della Trattoria del Resort L'Andana e due per i piatti del ristorante Enrico Bartolini di Milano (con una terza Stella ottenuta nel 2020). Nel 2017 anche il suo ristorante di Venezia, il Glam, ottiene il massimo riconoscimento della Michelin (bissando due anni dopo). Successivamente ottiene altre due stelle per la Locanda Sant'Uffizio, aperta all'interno dell'omonimo Relais di Cioccaro di Penango, e una per i menù proposti al Il Poggio Rosso e all'omonima trattoria di Castiglione della Pescaia, luogo del cuore per lo chef e sua moglie Roberta Morise.

La moglie Roberta Morise

Enrico Bartolini ha costruito il suo successo sacrificando la vita privata: un matrimonio fallito alle spalle, tre figli, relazioni poco stabili. Ma la svolta è arrivata quando, all'apice della carriera e della maturità personale, ha incontrato la conduttrice calabrese Roberta Morise, storica ex di Carlo Conti con il quale ebbe una relazione dal 2008 al 2011, quando si conobbero nel programma "I Raccomandati". Nel 2023, dopo la morte del padre, Morise ha incontrato per caso Bartolini ed è stato un colpo di fulmine. " Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico. Con Roberta mi sono innamorato di nuovo, non pensavo potesse succedere ", ha raccontato lo chef al Corriere mesi fa.

Un amore potente, dal quale è nato il primo figlio, Gianmaria, venuto alla luce il 24 maggio 2024, e che ha portato la coppia alle, celebrate pochi mesi dopo la nascita del bambino. Oggi Morise e Bartolini aspettano il, che nascerà a novembre.