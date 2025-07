Carlo Cracco, la lite con Bruno Barbieri, l'addio a Masterchef e la moglie Rosa: chi è lo chef stellato che ha aperto un nuovo ristorante in Sardegna

In un periodo in cui la cucina gourmet sembra vivere un momento di stallo Carlo Cracco rilancia, aprendo un pop up restaurant a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Lo chef, noto per avere ottenuto la popolarità televisiva grazie a Masterchef, ha inaugurato il suo nuovo locale all'interno del Forte Village. Una vera e propria sfida - visto che all'interno della lussuosa struttura turistica ci sono ben ventuno ristoranti - che rappresenta un ulteriore tassello nella sua carriera di chef e personaggio televisivo.

La lite con Bruno Barbieri

Dal 2011 per ben sei edizioni Carlo Cracco ha lavorato al fianco di Bruno Barbieri e Joe Bastianich a Masterchef. I tre giudici hanno fatto la storia del reality ma ciò che il pubblico vedeva sul piccolo schermo non era esattamente ciò che accadeva durante le registrazioni. Barbieri ha più volte parlato del clima teso che si respirava nelle cucine di Masterchef. " Era decisamente più impegnativo di oggi per i caratteri dei miei due soci: molto forti, duri. Più che altro sembrava sempre di stare su un filo tirato. Eravamo tre galli in un pollaio", confessò al Corriere lo chef anni fa. E proprio a causa dei rispettivi caratteri Cracco e Barbieri arrivarono allo scontro in una delle ultime edizioni : "Una volta abbiamo litigato fortemente io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale, tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente". Eppure nel 2017 Carlo Cracco ha lasciato il programma.

L'addio a Masterchef

Dopo sei edizioni e con una popolarità cresciuta in modo esponenziale, Cracco disse addio a Masterchef che lo aveva reso famoso nel 2017, al termine della sesta fortunata stagione. La scelta fu dettata dalla volontà dello chef di dedicarsi ai suoi progetti di ristorazione, in particolare l'impegno per la riapertura e la gestione del ristorante in Galleria a Milano. Sulle pagine di Fanpage Cracco fu molto esplicito sui motivi dell'addio: " Sono stato il primo ad andarsene. È tutto bello, una volta, due volte, tre volte… poi che due cog***ni. non si può andare avanti all'infinito, il mio mestiere non è ripetere, ma interpretare. A un certo punto mi sono dedicato al progetto del mio nuovo ristorante in Galleria ".

La moglie Rosa Fanti

Dietro al successo dello chef c'è la seconda moglie Rosa Fanti. Nata a Santarcangelo di Romagna nel 1983, la donna è un'imprenditrice nel settore agricolo e vitivinicolo con la sua azienda Vistamare, ma da oltre dieci anni affianca Cracco nell'organizzazione di eventi. È proprio grazie a un evento, nel 2008, che lo chef e Rosa Fanti si sono conosciuti e da quel momento non si sono più lasciati, creando la loro famiglia (dall'unione sono nati due figli Pietro e Cesare) e sposandosi nel 2018. Galeotto fu un piatto di piccione. " È venuto a casa mia con tutto l’occorrente per fare la sua cena, e visto che c’era il piccione ho detto: mamma mia, se supera questa è fatta" , raccontò a Dinner Club Rosa Fanti anni fa.

Il ristorante in Sardegna

Dopo l'esperienza a Portofino e in attesa di aprire un nuovo ristorante a Roma, Carlo Cracco approda in Sardegna con un progetto temporaneo al Forte Village. Lo chef stellato firma per la prima volta un ristorante sull'isola, accettando la proposta del prestigioso resort, dove guida un esclusivo pop-up gastronomico affacciato sulla spiaggia con quaranta coperti su una terrazza panoramica con vista sul mare.

È la prima volta che firmo un ristorante in Sardegna e ne sono felice. Proponiamo un menù legato al mare in una location davvero incantevole"

Il menu? Un viaggio lungo le coste italiane, dalla Liguria alla Sardegna, con un tocco di milanesità, accompagnato dai vini della tenuta romagnola dello chef. ", ha dichiarato Cracco a La Nuova Sardegna.