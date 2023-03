“Avete rotto i...". La furia di Enrico Papi: cosa gli è successo

Un altro personaggio dello spettacolo è stato colpito da una fake news del web. Questa volta, a farne le spese è stato il noto conduttore televisivo Enrico Papi. Il conduttore, però, non le ha mandate di certo a dire, infatti, ha prontamente risposto a coloro che hanno fatto circolare voci false sul suo conto.

L’accaduto

Ad aggravare la situazione è stato soprattutto il contenuto della notizia che nulla aveva a che fare con un presunto gossip o con qualche indiscrezione sui programmi tv di Papi, ma al contrario, si è trattato di qualcosa di molto più grave. Infatti, sui social nelle ultime ore si era diffusa la notizia della morte del noto conduttore. Tutto è iniziato per un equivoco: in un portale è apparsa una notizia dal titolo: “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”. Questo ha scatenato il tamtam sui social. Ma in realtà andando a leggere l’articolo si scopre che si parla solamente di una trasmissione del presentatore che è stata chiusa prima del previsto.

La reazione di Enrico Papi

Il conduttore, una volta venuto a conoscenza dell'accaduto, ha giustamente voluto replicare e, pertanto, ha subito risposto per le rime attraverso uno sfogo sul suo account ufficiale di Twitter: “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta, quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce)”. A quanto pare, inoltre, non è nemmeno la prima volta che a Papi capita una cosa del genere e, per questo, ha minacciato di prendere seri provvedimenti legali. Qualche settimana fa, addirittura, era diventato virale un video su TikTok in cui si riportava come ufficiale la notizia della scomparsa di Enrico. A distanza di pochi giorni, la vicenda è tornata a ripetersi e l’ex volto di Sarabanda ha deciso di mettere un punto a questa assurda situazione.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Enrico Papi opinionista all’Isola dei Famosi

Enrico Papi, secondo le indiscrezioni, sarebbe prossimo a debuttare come opinionista nella nuova edizione de L’isola Dei Famosi. Infatti, dopo la conferma di Ilary Blasi alla conduzione, sarebbe stata confermata anche la poltrona da opinionista per Vladimir Luxuria. A cedere il suo posto ad Enrico, invece, sarebbe stato lo speaker radiofonico Nicola Savino. I due nuovi opinionisti, peraltro, si conoscerebbero già da tempo dal momento che nel 2018 Papi condusse Guess My Age e tra gli ospiti chiamò Vladimir Luxuria. Tuttavia, si attendono ancora conferme ufficiali, esattamente come per i nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras.