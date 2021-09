Il dramma di Enrico Papi: "L'ho vista morire davanti a me"

" Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona ". È stato straziante e carico di dolore il ricordo di Enrico Papi sugli ultimi giorni di vita della madre, Luciana, deceduta un anno fa al termine di una lunga malattia.

Il conduttore ha raccontato, tra le lacrime, il dramma e la sofferenza vissuti durante l'ospitata a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda ogni domenica pomeriggio su Canale 5. Nonostante sia passato oltre un anno dalla morte della donna, scomparsa pochi giorni dopo il suo 81esimo compleanno, Enrico Papi ha spiegato di non essere ancora riuscito a superare il lutto, incapace di colmare l'enorme vuoto lasciato dalla donna. Papi e la madre Luciana erano molto legati. " Con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto - ha dichiarato in puntata il conduttore - ci sentivamo tutti i giorni, la vedevo spesso, ho apprezzato molto com'era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita ".

Nonostante non riuscisse a parlare molto, provava a fare delle battute per sdrammatizzare anche in un momento così terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L'impotenza di non poter fare nulla è terribile

Un anno fa a quest’ora te ne andavi lasciando un vuoto enorme incolmabile

Un legame forte e positivo che si è spezzato con la morte della donna, sopraggiunta al termine di una brutta malattia. Nel raccontare gli ultimi giorni di vita della mamma Enrico Papi è crollato, sopraffatto dall'emozione e dalle: "". A distanza di un anno da quel giorno, Papi ha raccontato alla Toffanin di non avere ancora superato il lutto. Pochi giorni fa, su Instagram, il presentatore ha ricordato la donna nell'anniversario della scomparsa: "". Un post carico di tristezza che racconta di un dolore ancora grande.