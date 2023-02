"Potrei uccidere il mio ex". Il video Tik Tok di Shakira infiamma il web

Ormai ogni occasione è buona per prendersi gioco del suo ex. Anche San Valentino. L'ultimo video condiviso su Tik Tok e Instagram da Shakira sembra essere proprio rivolto a Gerard Piqué e alla sua nuova fiamma, Clara Marti. Questa volta, però, non è con una sua canzone che la popstar si è presa gioco dell'ex, bensì con un brano della colonna sonora del film cult "Kill Bill", che lei ha deciso di interpretare a suo modo sul web. E le visualizzazioni sono schizzate alle stelle.

Mentre Gerard Piqué e Clara sono definitivamente usciti allo scoperto con un post social servito soprattutto a smentire la loro presunta crisi, Shakira si prepara a pubblicare un nuovo brano, peggiore di "Music Session 53" e "Te felicito". Secondo i bene informati il testo della canzone dovrebbe contenere nuovi pungenti riferimenti all’ex e alle sue scappatelle. Ma intanto la popstar colombiana si è tolta lo sfizio di lanciare l'ennesima frecciatina a Piqué, pubblicando un ironico video sui suoi profili social nel giorno della festa degli innamorati. Non una casualità.

Il balletto e lo sfottò su Tik Tok

Nel suo primo San Valentino senza il compagno, con il quale ha avuto una relazione lunga dodici anni, Shakira ha scelto di indossare tacchi vertiginosi e una tuta intera con reggiseno in bella vista per esibirsi in un balletto, che è apparso più che altro uno sfottò all'ex compagno. " Potrei uccidere il mio ex. Non è una grande idea. La sua nuova ragazza sarà la prossima, come sono arrivata fin qui? ", canta Shak mentre passa la scopa nella cucina della sua villa a Barcellona, la stessa dove Clara Marti si vedeva di nascosto con Piqué.

Le parole sono quelle del celebre brano "I Might Kill My Ex", tratto dalla colonna sonora del film "Kill Bill" del regista Quentin Tarantino e sul testo della canzone, l'artista ha messo in scena una coreografia ironica mentre canta: "Potrei uccidere il mio ex, ma lo amo ancora. Preferisco essere in prigione che da sola ho fatto tutto per amore". Il tutto ripreso dall'occhio onnipresente del suo cellulare e poi postato, per la gioia dei fan, su Tik Tok e Instagram. Risultato? Quasi tre milioni di like e migliaia di commenti divertiti dei suoi seguaci e anche di qualche vip spagnolo, che si è schierato apertamente dalla sua parte nella disfida contro l'ex.