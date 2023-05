"Erano belli...". La confessione di Elodie: ecco cosa ha "rubato"

Prima cantante poi attrice. La carriera di Elodie di Patrizi procede su due binari ben distinti ma paralleli. Lasciare la musica per il cinema non è un’opzione, ma fare l'attrice sembra piacere molto all'artista nata nella scuola di Amici. Il ruolo da protagonista avuto nella pellicola di Pippo Mezzapesa "Ti mangio il cuore" l'ha portata dritti dritta al Festival di Venezia e poi ai David di Donatello ed è proprio a quest'ultimo evento, che Elodie ha fatto una singolare confessione: " Sì, l'ho rubato dal set ".

L'esordio al cinema di Elodie

"Ti mangio il cuore" - prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+ - è uscito al cinema lo scorso settembre e ha visto esordire Elodie come attrice protagonista al fianco di Francesco Patané. La pellicola incentrata su una storia di mafia ha conquistato l'attenzione di pubblico e critica e ha impegnato il cast e la troupe per circa due mesi. Le riprese sono state fatte tra settembre e novembre 2021 interamente in Puglia e sul set Elodie ha ammesso di avere creato un legame fortissimo con gli altri attori e gli operatori, tanto da sentire l'esigenza di portarsi a casa un ricordo di quell'esperienza. Ma per farlo, l'artista ha commesso un piccolo furto.

La confessione di Elodie