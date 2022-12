“Erano felici di mentire per mio fratello, per noi…”. Il trailer dei nuovi episodi dei Sussex contro la Corona

Un nuovo trailer della serie su Harry e Meghan è stato diffuso in queste ore da Netflix ed è destinato a sollevare ulteriori polemiche nel Regno Unito ma non solo. La serie, prodotta in esclusiva per il colosso dello streaming americano, per molti rappresenta lo strappo definitivo tra il secondogenito di re Carlo, ormai stabilmente residente negli Stati Uniti, e la famiglia reale britannica, che imputa parte delle colpe a Meghan Markle. Su Netflix da giovedì saranno disponibili i tre episodi finali della saga dei Sussex, quelli in cui si consuma la Meghexit e i due lasciano Londra per volare prima in Canada e poi negli Stati Uniti.

" Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi ", dice Harry nel secondo trailer della serie. "Sono stata data in pasto ai lupi", dice invece Meghan nel trailer, riferendosi alla mancanza di protezione da parte della corte rispetto agli attacchi dei media contro di lei, rimarcando ancora una volta le accuse di razzismo, già mosse nell'ormai celebre intervista rilasciata a Oprah Winfrey, che sarebbero in parte responsabili dell'addio di Harry e Meghan alla famiglia reale britannica. Nel trailer si lascia anche intendere che il principe Harry rivelerà negli ultimi tre episodi il momento esatto in cui ha detto a sua moglie: " Dobbiamo andare via di qui ". Un primo strappo che in molti pensavano potesse essere sanato ma che invece si è rivelato definitivo e irrecuperabile. Nella serie si parla di costante pressione dei media e conseguente mancanza di privacy fino ai rischi per la loro sicurezza.

Intanto sono già iniziate le querelle, con Buckingham Palace che ha replicato seccamente al colosso dello streaming che ha portato avanti la tesi secondo la quale i membri della famiglia reale avrebbero rifiutato di partecipare e replicare alla versione dei duchi. " Abbiamo contattato Archewell Productions e Netflix per tentare di verificare l'autenticità dell'e-mail, ma non abbiamo ricevuto risposta. In assenza di tale verifica, non abbiamo potuto fornire alcuna risposta ", hanno spiegato da Buckingham Palace.

Nonostante questa nota specifica da parte della famiglia reale, non ci sono stati commenti da parte di Windsor. Buckingham Palace infatti ha volutamente snobbato l'evento mediatico, a lungo preparato a colpi di trailer e anticipazioni, come del resto poteva essere prevedibile, nel tentativo da parte dei reali di evitare in ogni modo le polemiche.