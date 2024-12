Eros bacia l'ex tentatrice, Stefano De Martino e il divorzio con Belen, l'avvertimento di Ilary Blasi a Bastian

Ascolta ora 00:00 00:00

La cronaca rosa degli ultimi giorni parla di nuovi amori, addii, confessioni e nascite. C’è chi si è fatto paparazzare con la nuova fiamma (Eros Ramazzotti), chi ha detto “è finita” (Stefano De Martino), chi ha parlato per la prima volta del fidanzato (Ilary Blasi) e chi è diventato di nuovo padre (Fabrizio Corona).

Ilary Blasi nella nuova serie: "Dissi a Bastian di scappare"

Il 9 gennaio Ilary Blasi torna su Netflix con la serie "Ilary", sequel del docufilm "Unica". Nel secondo episodio della saga la conduttrice romana parlerà della sua nuova vita dopo l'addio a Totti presentando ufficialmente al pubblico il suo fidanzato, Bastian Muller. Fino a oggi l'imprenditore tedesco è stato un'ombra nella vita di Ilary Blasi e, a parte qualche foto pubblicata sui social, né la conduttrice né Muller hanno mai parlato della loro storia. L'occasione giusta è arrivata grazie a Netflix, che ha offerto a Ilary l'opportunità di raccontare il dopo Totti. Nel trailer della serie ci sono alcune anticipazioni di ciò che la conduttrice romana racconterà della sua nuova vita e sull'attuale compagno ha rivelato: " Mi ero appena separata e una signora in mezzo alla strada mi lesse la mano e mi disse guarda incontrerai una persona. Io a Bastian glielo ho detto: 'Scappa!' ". Un avvertimento più che una promessa.

Sara Barbieri e Fabrizio Corona genitori: nato il figlio Thiago

Fabrizio Corona aveva predetto che il suo secondo figlio sarebbe nato a Natale ma alla fine il neonato ha scelto di anticipare i tempi. Sara Barbieri, attuale compagna dell'ex re dei paparazzi, ha dato alla luce Thiago Corona sabato 21 dicembre e, com'era prevedibile, il bambino è già finito sui social. Su Instagram Corona ha condiviso le prime immagini del piccolo, mentre lo stringe tra le braccia e lo culla, mentre la mamma ha dedicato al figlio un messaggio toccante: " E tutto quello che posso assaporare è questo momento e tutto ciò che posso respirare è la tua vita" . Per la 24enne si tratta del primo figlio mentre per Fabrizio Corona è il secondo, dopo la nascita di Carlos che oggi ha 22 anni.

Eros Ramazzotti paparazzato con l'ex tentatrice di Tempation island Sofia Costantini

Eros Ramazzotti sembra avere già dimenticato Dalila Gelsomino. Il cantautore è stato paparazzato in compagnia di un volto noto del piccolo schermo - l'ex tentatrice di Tempation Island Sofia Costantini - e il gossip è letteralmente esploso sul web. Come riferito dalla rivista Oggi, che ha immortalato insieme la coppia, Eros e Sofia hanno cenato insieme in un locale di Corso Vercelli e poi una volta usciti, nonostante avessero entrambi notato la presenza dei fotografi, il cantante e la donna si sono baciati. Un gesto che ha lasciato di stucco i paparazzi, che conoscono bene l'avversione che Ramazzotti ha verso la categoria ma soprattutto verso i pettegolezzi. Eppure, la rivista sottolinea che Eros e Sofia non avrebbero fatto nulla per nascondersi né nel locale - dove hanno cenato nella sala insieme ad altri clienti - né fuori dal ristorante dove si sono baciati.

Stefano De Martino su Belen: "Nessun ritorno di fiamma, stiamo divorziando"

Un giorno sì e l'altro pure si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I fan della coppia ci hanno sempre sperato - visti i numerosissimi tira e molla - ma a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal conduttore napoletano, ormai non c'è più speranza: " Abbiamo depositato i documenti per il divorzio. Ritorni di fiamma? No, non succederà più ". Ma almeno i rapporti con Belen sono migliorati dopo le pungenti affermazioni sui numerosi tradimenti subiti fatte dalla showgirl di questi tempi lo scorso anno. " Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti" , ha dichiarato De Martino a Vanity Fair, svelando di essere attualmente single: " Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo.

Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno, ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo". Sincero.