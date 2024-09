"Esami, prelievi, antibiotici". Cosa sta succedendo a Elisabetta Gregoraci

Ascolta ora 00:00 00:00

Rimane ricoverata in ospedale Elisabetta Gregoraci. Negli scorsi giorni la conduttrice ha avuto un malore, il secondo nel giro di una settimana, che l'ha spinta a rivolgersi al pronto soccorso. A destare preoccupazione per le condizioni di Elisabetta Gregoraci è il fatto che la conduttrice sia già stata ricoverata in clinica dieci giorni fa ma, una volta dimessa e tornata a casa, la 44enne ha avuto una ricaduta che ha preoccupato i sanitari tanto da spingerli a ricoverarla nuovamente per fare ulteriori accertamenti.

Il malore poi il ricovero

Nella tarda serata di mercoledì la conduttrice ha informato i suoi fan del ricovero attraverso le storie del suo profilo Instagram, pubblicando due scatti emblematici: uno dal letto dell'ospedale e l'altro con la flebo al braccio. Sui motivi del ricovero, però, Elisabetta non ha fornito spiegazioni. La Gregoraci ha rassicurato tutti sulle sue condizioni parlando di una situazione non allarmante, ma ha anche fatto capire ai suoi follower che in questo momento deve solo pensare alla sua salute: " Arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me ". Così, accantonati gli impegni, ha scelto di affidarsi alle cure dei medici, che stanno seguendo il suo caso.

Come sta Elisabetta Gregoraci

Dal letto dell'ospedale Elisabetta Gregoraci ha risposto ai tanti messaggi di affetto ricevuti nelle ultime ore sulla sua pagina Instagram. Poi la showgirl ha registrato un video per ringraziare i follower per il loro sostegno: " Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano piano mettendo a posto e di questo sono molto felice ". La showgirl calabrese, reduce da un anno impegnativo sia dal punto di vista professionale sia personale, ha poi spiegato come sta procedendo il ricovero: "Il tempo qui scorre lentamente tra esami, prelievi e antibiotico... Ma le cose stanno procedendo in una buona direzione quindi sono positiva".

Circa la sua malattia e il malore avuto giorni fa, la Gregoraci non ha fornito ulteriori dettagli. Come già era accaduto con Flavio Briatore lo scorso marzo, è probabile che la conduttrice abbia scelto di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizoni di salute per poi parlarne apertamente quando sarà guarita.