Evasione da un milione e mezzo di euro. La Guardia di Finanza inchioda Totti (e lui paga)

Un milione e mezzo di euro. È l'ammontare della cartella esattoriale che Francesco Totti si è visto recapitare negli scorsi giorni per avere evaso il Fisco per quasi cinque anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, l'ex capitano della Roma non avrebbe pagato l'Iva su contratti e sponsorizzazioni fatte dal 2017 - anno del suo definitivo addio al calcio - al 2022. Per questo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate lo hanno messo nel mirino.

L'accertamento e la multa milionaria

Le indagini delle Fiamme Gialle sono scattate a seguito di numerose irregolarità riscontrate sui contratti firmati da Totti per spot pubblicitari, comparsate televisive ed eventi sportivi a cui il calciatore ha partecipato negli ultimi cinque anni. Ingaggi come uomo-immagine che erano stati considerati come prestazioni occasionali, ma che in realtà avrebbero necessitato dell'apertura di una partita Iva, in definitiva mai aperta. Per questo la Guardia di Finanza prima e il Fisco poi hanno eseguito gli accertamenti necessari, scoprendo un'evasione milionaria. L'errore, da imputare al commercialista dell'ex capitano giallorosso, è costato un milione e mezzo di euro al Pupone che, ricevuto l'accertamento, non ha battuto ciglio e ha pagato l'importo dovuto all'Agenzia delle Entrate, saldando il suo debito con la giustizia. Un passo importante per non avere pendenze mentre è in atto il processo di divorzio dall'ex moglie Ilary Blasi.

Totti e Ilary, battaglia sull'assegno mensile

Con la separazione ancora in bilico, infatti, i guai con il Fisco potrebbero rappresentare un problema per Totti, che sta cercando di addebitare la colpa della fine del matrimonio con Ilary proprio all'ex moglie. Gli ultimi guai giudiziari, che hanno visto protagonista l'ex capitano della Roma, potrebbero comunque avere un peso nello scontro con Ilary. In piena battaglia legale, Francesco avrebbe chiesto una riduzione del 50% dell'assegno familiare (pari a 12.500 euro), che deve versare mensilmente per il mantenimento dei figli. Per contro la conduttrice romana aveva accusato l'ex compagno di avere entrate cospicue tanto da permettergli di pagare l'assegno stabilito dal giudice un anno fa in fase preliminare.

Sulla questione e su molti altri nodi, ildeve ancora esprimersi ma è chiaro che l'ultimo problema con il Fisco non gioca a favore di Totti e gli avvocati di Ilary Blasi potrebbero approfittarne nel corso della prossima udienza in tribunale.