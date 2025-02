"Non c'è cosa peggiore di vederlo stare male". Le rivelazioni di Corona sul ricovero del figlio

Ascolta ora 00:00 00:00

È un periodo complesso quello che Fabrizio Corona sta vivendo. Ai guai giudiziari, causati dalla diffida di Chiara Ferragni - che gli chiede una penale da 1,1 milioni di euro per avere violato un accordo del 2023 - si sommano i problemi personali. Con la sua serie "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi ha dato il via all'ultimo degli scandali che vede coinvolti Fedez e Chiara Ferragni, ma negli ultimi giorni ha avuto a che fare anche con i problemi del figlio, Thiago, che si è scoperto essere ricoverato in ospedale.

La nascita del figlio

Lo scorso 21 dicembre la compagna di Fabrizio Corona, Sara Barbieri, ha dato alla luce il piccolo Thiago, secondogenito dell'ex re dei paparazzi dopo Carlos Maria, avuto dall'ex moglie Nina Moric. Il bambino sembra avere riportato pace nella vita di Corona e nelle scorse settimane, sulle pagine della rivista Chi, la fidanzata Sara aveva rivelato: "L'arrivo di Thiago ci ha raddrizzato, ha portato equilibrio ". E a pochi giorni dalla nascita l'ex re dei paparazzi aveva affidato ai social un messaggio rivolto proprio al figlio: " Tutto quello che posso assaporare è questo momento e tutto ciò che posso respirare è la tua vita" . Nelle scorse ore, però, mentre infuriava lo scandalo sui tradimenti di Fedez, portati alla luce proprio da Corona, Fabrizio è stato costretto a lasciare i suoi affari da parte per occuparsi del piccolo Thiago, finito in ospedale a causa di alcuni problemi di salute.

Il ricovero in ospedale

A rivelarlo è stato lui stesso attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove ha condiviso una foto pubblicata dalla fidanzata di lui e del bambino in ospedale. Nell'immagine si vede Corona disteso nel letto della pediatria con il piccolo Thiago sul petto. " Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite, non c’è stata cosa peggiore di averlo visto stare male ", ha scritto Sara Barbieri, parlando dell'infezione virale acuta che ha colpito il sistema respiratorio del figlio: " Ma è un torello di sei chili e sta reagendo bene.

Sei il mio cuore baby Thiaghino. Speriamo di tornare presto a casa". Al momento il bambino sarebbe ancorain una clinica di Milano ma, viste le parole di Sara Barbieri, potrebbe essere dimesso a breve.