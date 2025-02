Chiara Ferragni batte cassa: quanti soldi chiede a Fabrizio Corona

Ascolta ora 00:00 00:00

Diffida o no, Fabrizio Corona non si ferma. Il prossimo 10 febbraio è confermata l'uscita del nuovo episodio della serie "Falsissimo", nel quale l'ex re dei paparazzi promette di fare nuove scottanti rivelazioni su Chiara Ferragni e le sue presunte relazioni extraconiugali. L'imprenditrice digitale ha provato a fermare Corona con una pesante diffida, nella quale chiede il pagamento di una penale di oltre un milione di euro per avere violato ben undici punti di un accordo sulla riservatezza siglato con Corona nel novembre 2023, ma Fabrizio non sembra essere intenzionato a fermarsi.

Fabrizio Corona non si ferma

Lunedì prossimo, alla vigilia della prima serata del festival di Sanremo, l'ex re dei paparazzi pubblicherà la puntata incentrata su Chiara Ferragni e la presunta liaison con Achille Lauro. Sui social network Corona ha diffuso un video realizzato con l'intelligenza artificiale, nel quale si vedono il cantante e l'imprenditrice digitale baciarsi, poi ha annunciato che la puntata uscirà nonostante la diffida: " Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare" . Dunque Corona non si ferma.

La mancata smentita di Ferragni

Per contro, chi si aspettava che Chiara Ferragni tornasse a difendersi pubblicamente contro le ultime insinuazioni fatte da Fabrizio Corona, però, si sbagliava. L'influencer ha usato i social per raccontare la sua verità in merito ai tradimenti del marito Fedez, ma non fatto altrettanto per smentire il presunto flirt con Lauro. L'imprenditrice ha preferito silenziare il suo profilo Instagram e concedersi un weekend con i figli in montagna lontano dal clamore mediatico.

Ha effettuato affermazioni gravissime, ha attribuito alla mia assistita relazioni extra-coniugali, comportamenti in generale contrari al rispetto del vincolo matrimoniale e dei valori familiari, arrecando un grave pregiudizio alla mia assistita, la quale peraltro sta attraversando una fase molto delicata della propria vita

Ha lasciato il compito di difenderla al suo avvocato che, nella diffida inviata a Corona, ha chiarito, riferendosi proprio all'ex re dei paparazzi: "". Per sapere come andrà la vicenda, bisognerà attendere il 10 febbraio.