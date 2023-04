"Facevi la escort?", "Gratis". Botta e risposta social tra la Seredova e un hater

Elegante e diretta Alena Seredova lo è sempre stata. Lo ha dimostrato quando incassò il tradimento dell'ex compagno Gigi Buffon e quando, anni dopo, rivelò come scoprì la tresca con Ilaria D'Amico. La modella ceca lo ha fatto ancora una volta nelle scorse ore rispondendo alle domande dei follower, che la seguono su Instagram anche a quelle scomode e palesemente provocatorie.

Reduce dall'ospitata a Verissimo, Alena Seredova viaggia spedita verso l'altare. Il prossimo giugno l'ex compagna di Buffon sposerà il manager Alessandro Nasi (cugino di John Elkann), dal quale ha avuto una bambina, Vivienne 3 anni, dopo i due figli nati dalla relazione con l'ex portiere della Juve. Da sempre molto riservata e schiva, Alena ha voluto fare una sorpresa ai suoi fan dei social, rispondendo alle loro domande curiose. Ma tra una risposta sulle imminenti nozze e una sul ruolo di mamma, qualcuno l'ha voluta provocare con una domanda pungente, alla quale lei - però - non si è sottratta.

La risposta della Seredova all'hater

Contrariamente a altre influencer più famose, Alena Seredova ha scelto di replicare ai seguaci mettendoci la faccia con video risposte e, senza riserve, ha dato spazio anche alla domanda pungente di un hater, che le chiedeva: " Ma è vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?". La modella non si è scomposta e, invece di passare alla domanda successiva, ha voluto spendere qualche minuto per rispedire al mittente l'insinuazione. "Q ui siamo proprio lontani dalla realtà ", ha detto serafica e gentile la modella ceca, proseguendo: "Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l'amore gratis e con chi volevo io".