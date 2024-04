Famiglia reale in crisi: così una principessa può salvare la monarchia

La famiglia reale inglese è in emergenza e mai, nella storia del Regno, si erano trovati a far fronte a una simile sequela di problemi, tali da non avere praticamente alcun membro di primo piano operativo. A partire dal re, Carlo III, che si sta sottoponendo alle cure per un tumore. Lo stesso vale per Kate Middleton, per la quale ogni previsione di ritorno è prematura. Il monarca, per quanto limitato, in qualche modo è costretto a mostrarsi in pubblico, mentre la principessa del Galles preferisce restare nell'ombra. Va da sé che il principe William abbia come massima priorità sua moglie, pertanto è operativo a mezzo servizio e non sono rari gli appuntamenti annullati o disdetti all'ultimo momento. Degli esponenti di prima linea, la regina Camilla è quella sulla quale sta ricadendo il maggior numero di impegni, ma l'età avanza anche per lei e non è possibile che sostenga a lungo un carico importante di lavoro.

A darle una mano c'è la principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta II e sorella di Carlo II, che da sempre è impegnata fedelmente nella rappresentanza della famiglia. Per sua madre è stata impegnata in oltre 500 eventi e continua a servire fedelmente la famiglia ma, anche per lei, il tempo passa e le incombenze cominciano a mostrare il conto. A dare una mano a Carlo e Camilla ci sono i duchi di Edimburgo, il principe Edoardo, ultimogenito di Elisabetta II, e sua moglie Sophie. Con il principe Andrea escluso da ogni attività della famiglia reale per i ben noti fatti giudiziari, e col principe Harry e consorte che hanno deciso di restare fuori dalla Royal family, spetta a loro offrire il pieno e massimo supporto alla famiglia. Edoardo e Sophie sono molto amati dai sudditi inglesi, motivo per il quale, soprattutto ora che la famiglia reale è in emergenza, vengono impegnati con maggiore frequenza. Anagraficamente si pongono tra il re e il futuro re, conoscono molto bene i meccanismi della casa reale e non hanno mai causato pettegolezzi. La stessa Elisabetta II ha spesso elogiato la dedizione alla Corona di Edoardo e di sua moglie.

Ma restano comunque ancora pochi i working royals operativi per tutte le incombenze del Regno. Per questo motivo i tanti si chiedono se non sia il caso di aprire, momentaneamente o meno, le porte del servizio operativo per la Corona ad altre persone. Nello specifico, si vocifera che il re potrebbe affidarsi alla principessa Beatrice, figlia del fratello Andrea, che da sempre ha dimostrato profonda devozione verso la famiglia. La stessa regina Elisabetta II aveva un debole per questa nipote, che oggi ha già sostituito in alcuni impegni la principessa del Galles. E con lei potrebbe trovare spazio anche sua sorella minore, la principessa Eugenia.

Mai come ora, il Regno ha bisogno di forze fresche per mantenersi vivo.