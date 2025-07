Federica Panicucci, la verità sulla crisi con il compagno. Chi è Marco Bacini

Mentre si attendono ancora conferme sulla fine della relazione tra Rocio Morales e Raoul Bova, un'altra coppia del mondo dello spettacolo è finita al centro della cronaca rosa delle ultime settimane. Da inizio luglio si fa un gran parlare della crisi che Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini starebbero attraversando. I diretti interessati hanno smentito con fermezza le indiscrezioni, ma secondo quanto riferito dagli esperti di gossip la conduttrice e l'imprenditore sarebbero ai ferri corti e mancherebbe solo l'annuncio ufficiale dell'addio.

Chi è Marco Bacini

Si sono conosciuti dopo la fine del matrimonio della conduttrice con il dj Mario Fargetta. Nel 2016 la coppia ufficializzò la relazione e quattro anni dopo, prima della pandemia, arrivò l'annuncio delle nozze. Il matrimonio, però, non si è mai celebrato prima a causa del Covid poi per altri motivi rimasti privati e questo ha alimentato voci di presunti attriti tra Federica Panicucci e il compagno. Bacini, classe 1976, è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano, città dove è nato e cresciuto.

Nel 2005 fonda l'azienda MB Management, che opera in campi come comunicazione, startup management, consulenza aziendale e fashion retail. Dal 2019 è docente alla School of Management dell'Università LUM nella sede di Milano e dal 2020 è coordinatore e consulente marketing della Business Design School. Molto attivo nel campo della moda, Marco Bacini ha fondato anche due marchi di abbigliamento, uno dei quali in società proprio con Federica Panicucci. A fare scoppiare la scintilla sarebbe stato proprio quest'ultimo progetto portato avanti insieme.

Le indiscrezioni sulla crisi

Nove anni dopo il primo incontro voci di una crisi hanno rimesso in discussione la loro storia. A fare circolare l'indiscrezione, che li vorrebbe praticamente separati, è stato Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter settimanale ha rivelato: " Abbiamo provato a capire se tra i due ci fosse una crisi in corso e abbiamo trovato riscontro positivo. Titoli di coda". Ad alimentare i dubbi ci ha pensato la conduttrice, che è volata in Tanzania insieme ai figli ma senza il compagno.

Siamo innamorati, felici e insieme. E va tutto bene. Le informazioni vere ve le diamo direttamente noi», ha precisato la Panicucci

Le foto del suo viaggio in Africa tra safari e posti mozzafiato hanno attirato l'attenzione, ma Panicucci ha spento sul nascere i pettegolezzi: "".