La foto sospetta: cosa rivela sulla Pellegrini

Federica Pellegrini potrebbe diventare presto mamma. Questo il gossip lanciato da Dagospia secondo cui la campionessa olimpica – che si sta godendo un po' di relax nel mare di Sabaudia insieme al suo Matteo – avrebbe un pancino un pochino sospetto.

L’ipotesi della gravidanza

Mancano pochi giorni e la celebre nuotatrice compirà 35 anni e così, dopo il ritiro dallo sport agonistico, mosso dalla volontà della Pellegrini di intraprendere altre strade, adesso - secondo il sito di Roberto D’Agostino - potrebbe essere pronta a crearsi una famiglia insieme al suo Matteo Giunta; l’uomo con cui è convolata a nozze nel 2022. Quello della maternità è decisamente un tema scottante per la campionessa dal momento che negli ultimi anni è sempre stato uno degli argomenti più discussi nel mondo della cronaca rosa. Proprio a questo proposito, lo scorso febbraio, ospite a Che tempo che fa, la Pellegrini alla domanda di Fabio Fazio su quando fosse intenzionata a mettere al mondo un bambino, aveva risposto alquanto piccata e così aveva tuonato: “È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita” – poi ha concluso – “Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono”.

Un precedente

Tuttavia, la notizia che vedrebbe Federica Pellegrini in dolce attesa non parrebbe essere poi una novità; già altre volte, infatti, era accaduto che il mondo del gossip non facesse altro che parlare di questo. L’ultima volta nel mese di gennaio, quando a seguito della luna di miele alle Maldive, su diversi settimanali e siti web si vociferava di una gravidanza. Ad alimentare il rumor, all’epoca era stata la scelta della campionessa di indossare abiti oversize, attribuita alla volontà di nascondere il pancino. E ancora, anche persone molto vicine alla coppia avevano confermato le voci di una presunta gravidanza tanto che, a detta loro, l’allora neo sposa non avrebbe toccato nemmeno un goccio d’alcool neanche la notte di Capodanno. A smentire l’indiscrezione, però, qualche mese fa, (seppur in modo criptico e alquanto ironico) era stata la stessa Federica che, postando uno scatto su Instagram con una smorfia e con in mano un drink, aveva commentato: “Solo i barman sanno la verità”. Insomma, adesso a distanza di mesi si ritorna sull’argomento e chissà se la nuotatrice tornerà a mettere a tacere ancora una volta le voci sulla sua presunta gravidanza oppure se darà la lieta notizia.