Federico Fashion Style aggredito in treno. L'hairstylist finisce in ospedale

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, è finito in ospedale dopo essere stato aggredito mentre si trovava a bordo di un treno. Le condizioni di salute del volto noto di Real Time non sono preoccupanti, ma l'hairstylist si è comunque recato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. La dinamica dell'accaduto è stata raccontata da lui stesso attraverso i social network, dove ha denunciato di essere stato picchiato per il suo orientamento sessuale.

Il racconto dell'aggressione

Nelle storie del suo profilo Instagram, dove è seguito da un milione di fan, Federico Fashion Style ha raccontato di essere stato aggredito prima verbalmente poi fisicamente mentre si trovava a bordo di un treno: "Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti! Essere insultato, denigrato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso". Il parrucchiere dei vip non ha fornito ulteriori indicazioni su come si è scatenata la discussione con il misterioso aggressore, ma si è mostrato nel letto del pronto soccorso, dove si trova per gli accertamenti del caso, pubblicando una foto con un breve messaggio: "Triste storia".

Il video di denuncia

Subito dopo la pubblicazione del video di denuncia, Lauri è stato subissato di messaggi di affetto e vicinanza da parte dei suoi follower e ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza: "Grazie per i mille messaggi, ora farà gli accertamenti e vi farò sapere!". Poi, prima di sottoporsi agli esami medici, ha fatto un accorato appello: "Vi prego smettetela di chiamare la gente frocio. L'omosessualità non è una malattia!". E prima di concludere la sua storia dall'ospedale si è sfogato: "E' vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò!".

L'ex moglie e il coming out

Dopo quattordici anni di matrimonio con l'ex compagnia Letizia, dalla quale ha avuto una figlia, Federico Lauri aveva fatto coming out. "Se una persona nasce in un modo non può morire in un altro, così le ho detto che credo di amare le persone del mio stesso sesso", aveva confessato a Verissimo a gennaio 2023, parlando del suo orientamento e della scelta di mantenere il massimo riserbo attorno alla cosa per il bene della figlia: "Ho sempre voluto preservare mia figlia: volevo essere io a dirglielo in una certa maniera.