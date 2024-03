Fedez avvistato a Londra, con lui un'altra donna. Ecco chi è

Prove di vita da coppia ormai separata per Fedez e Chiara Ferragni. Mentre l'imprenditrice digitale sta cercando di rimettersi in piedi e di riacquistare la fiducia (persa) di tanti suoi followers, il rapper pare aver voltato definitivamente pagina, tornando alla musica e alla sua professione di cantante. I cacciatori di gossip, però, lo marcano stretto, ed ecco che l'altro giorno una nuova notizia ha cominciato a rimbalzare sulle pagine dei social. Fedez è stato infatti avvistato a Londra, e non era da solo.

Fuga a Londra, ma non da solo

Dopo aver lasciato il mega-appartamento di CityLife per trasferirsi altrove, ma vicino ai figli Leone e Vittoria, Fedez si è sempre più allontanato dal "mondo Ferragnez" che aveva creato insieme a Chiara Ferragni. I due sono ancora legamente sposati, ma la separazione appare ogni giorno sempre più evidente. Il cantante è tornato alle sue origini. Alla sua casa di Rozzano. Alla sua musica. Agli amici di un tempo, come Lazza e Tedua.

Nel corso della serata di ieri, venerdì 15 marzo, il rapper è stato avvistato a Londra, in Inghilterra, e non era da solo. Su Very Inutil People, canale che raccoglie notizie di gossip, un utente ha infatti segnalato che una sua conoscente nella capitale inglese aveva appena avvistato Fedez fuori dall'hotel in cui soggiornava, e con lui c'era donna. Immediata la reazione del popolo social, che ha subito pensato a una nuova fiamma.

Qualcuno, ad esempio, ha ricordato il post-bomba della modella e influencer Elisa De Panicis, che pochi giorni fa aveva affermato di aver visto il rapper baciare un'altra donna alla Fashion Week di Parigi (" (...)Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore ", aveva scritto la De Panicis nel post, poi rimosso).

Chiaramente i fan dei Ferragnez e gli appassionati di gossip hanno subito pensato a un definitivo colpo di spugna del cantante, deciso a lasciarsi alle spalle la vecchia vita con Chiara Ferragni. Poco tempo dopo, tuttavia, si è poi scoperto che la misteriosa donna insieme a Fedez altri non era che l'onnipresente assistente Eleonora Sesana. Voci placate? Nemmeno per idea. I più maliziosi, infatti, hanno continuato a fare congetture.

Essendo la sua assistente personale, Eleonora Sesana segue Fedez praticamente ovunque. Era con lui anche durante il viaggio, ormai divenuto famoso, a Miami. Già allora in tanti si erano posti interrogativi sul motivo per il quale il rapper fosse andato negli Stati Uniti con la sua assistente, lasciando a casa la famiglia. Poco dopo il suo titorno a Milano, poi, è scoppiata la crisi con la moglie. Il rapper, tuttavia, si era recato a Miami per lavoro. Nessuna motivazione, invece, è stata data per il viaggio a Londra.