Fedez e Clara insieme, Ilary Blasi "fancazzista", Federica Pellegrini e la gravidanza smentita

Un'altra settimana ricca di gossip si è appena conclusa. C'è chi sta per diventare genitore (Damante e Visari), chi non ci pensa proprio (Federica Pellegrini), chi ironizza sul suo lavoro (Ilary Blasi) e chi fa decollare i gossip (Fedez e Clara).

Ilary Blasi a Le Iene: "Sono una fanca**ista, lavoro solo due mesi l'anno"

Sette anni dopo l'addio a Italia1 Ilary Blasi è tornata a Le Iene non nelle vesti di conduttrice bensì come protagonista di un'intervista. Complice il ritorno in televisione alla guida del reality game "The Couple", Ilary ha accettato di rispondere alle domande scomode dei suoi ex colleghi e con la sua solita pungente ironia ha fatto discutere per alcune sue risposte. "La mia vita è un reality, ormai è normale", ha commentato Blasi parlando della sua omonima serie uscita su Netflix e sulle attenzioni dei paparazzi ha svelato: "Una volta mi sono nascosta nel portabagagli per sfuggire ai fotografi". Ma è a proposito del suo lavoro che la conduttrice si è scatenata: " Sono una fancazzista. Lavoro due mesi l'anno, ma due mesi belli tosti". Fortunata lei.

Federica Pellegrini: "Il secondo figlio? Non ci penso minimamente"

Dopo giorni di voci e indiscrezioni sulla presunta seconda gravidanza di Federica Pellegrini, l'ex nuotatrice ha messo i puntini sulle "i". Nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica la campionessa ha detto di non essere ancora pronta per un secondo figlio: "Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie". Insomma, il progetto è solo rimandato ma intanto Federica ha fatto sapere che la piccola Matilde è già un'amante dell'acqua. Se in futuro seguirà le sue orme è impossibile saperlo, ma l'eredità sarà pesante: " So che convivere con questo nome non sarà semplice ". Soprattutto perchè la piccola ha il doppio cognome: Matilde Giunta Pellegrini.

Fedez e Clara paparazzati insieme: collaborazione o flirt?

Fedez e Clara sono finiti al centro di nuovi gossip a seguito delle foto pubblicate dal settimanale Chi, dove la coppia è stata immortalata insieme nella notte milanese. I paparazzi hanno sorpreso i due artisti insieme ad alcuni amici prima a cena in un noto locale di Milano poi a fare le ore piccole in discoteca. Così la domanda dei fan è sorta spontanea: c'è del tenero tra il rapper e la cantante? Fonti vicine a entrambi riferiscono che tra loro c'è solo un'amicizia, nata dalla collaborazione in corso. " I due stanno lavorando a un nuovo singolo, che molto probabilmente ascolteremo questa estate. E che porteranno anche sul palco del Forum, dove il cantante tornerà a esibirsi a settembre", fa sapere la rivista Chi. Lato amoroso, invece, Clara è fidanzata ed è da poco rientrata da un viaggio in Giappone con il suo Jacopo. Dunque Fedez non è nei suoi piani.

Andrea Damante e Elisa Visari, l'annuncio della gravidanza è social

Mentre si attendono ancora conferme (o smentite) sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis, Andrea Damante ha battuto sul tempo l'ex fidanzata annunciando l'arrivo del primogenito. Il dj ed ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata Elisa Visari ha superato la crisi, vissuta la scorsa estate, e hanno deciso di fare sul serio. L'annuncio della gravidanza, come spesso accade, è arrivato attraverso le pagine social dei futuri genitori.

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà…Un Mini Dama in arrivoooo!!!",

hanno scritto Damante e la compagna su Instagram, svelando il sesso del nascituro. Come l'avrà presa Giulia De Lellis? Si attendono contro annunci.