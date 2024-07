Fedez e Taylor Mega paparazzi insieme, lo scambio di coppie che fa esplodere i Ferragnez

Ascolta ora 00:00 00:00

In coppia o separati i Ferragnez fanno comunque parlare di loro. L'ultimo gossip riguarda l'insolito scambio di coppie con Tony Effe e Taylor Mega. La scorsa settimana Chiara Ferragni era stata paparazzata insieme al rapper romano durante una serata trascorsa prima a cena e poi in un noto locale milanese. Questa settimana, invece, è toccato a Fedez essere immortalato in compagnia di Taylor Mega, la storica ex di Tony Effe, con la quale il cantante di Rozzano ha trascorso una serata di divertimento. Uno scambio di colpi bassi tra Fedez e Chiara, che la dice lunga sui difficili rapporti in atto al momento tra i due ex coniugi.

Fedez e Taylor Mega, perché si parla di loro

Da tempo si vocifera che Fedez abbia perso la testa per l'influencer friulana. Due settimane fa la rivista Diva e Donna aveva rivelato che tra i due ci sarebbe stato un flirt in passato non proprio gradito da Chiara Ferragni e che avrebbe portato addirittura alla fine dell'amicizia tra Fedez e Tony. I due non hanno mai confermato e fino a oggi il rapper e l'influencer si erano tenuti a debita distanza, ma negli scorsi giorni qualcosa è successo e i paparazzi della rivista Chi li hanno immortalati insieme durante una serata in giro per Milano.

L'uscita a cena a Milano e i paparazzi

Taylor Mega e Federico Lucia sono stati fotografati in centro a Milano in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio e della sua fidanzata, Jessica Michel Serfaty. Nelle foto del servizio esclusivo realizzato dalla rivista, si vedono i quattro salire a bordo dell'auto dell'imprenditore milanese, diretti verso il noto locale Casa Cipriani, dove hanno cenato insieme ad altre due influencer amiche della Mega, Gilda Ambrosio e Chiara Biasi. Il settimanale Chi riferisce che Fedez "risulta ancora legato alla modella Garance Authiè", ma non ha disdegnato l'idea di trascorrere una piacevole serata in compagnia di Taylor Mega, che giusto tre settimane fa aveva commentato il pettegolezzo sulla presunta frequentazione tra il suo ex Tony e Chiara Ferragni con un pungente "Sentiti ridicola". Messaggio scritto a caratteri cubitali nelle storie del suo profilo Instagram.

La serata si conclude a casa di Del Vecchio

A giudicare dalle immagini del servizio, però, la serata non si è conclusa nel noto ristorante meneghino. Salutate Ambrosio e Biasi, "i quattro, una volta usciti dal locale, si sono diretti in macchina verso l'abitazione dell'imprenditore.

L'atmosfera sembra divertita e rilassata", riferisce il settimanale di cronaca rosa. La serata è dunque proseguita al riparo da occhi indiscreti, ma l'uscita con Taylor Mega è apparsa a molti come l'ennesimo colpo basso di Fedez all'ex moglie.