L'ultimo sgarbo di Fedez alla Ferragni: in vacanza nella "loro" villa sul Lago di Como

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua lo scambio di colpi bassi tra Fedez e Chiara Ferragni. Durante l'ultimo weekend trascorso a Forte dei Marmi l'influencer ha scherzato con un bagnante, affermando che la separazione le sta facendo bene e l'ex marito Federico, per contro, le ha servito un boccone amaro, mostrandosi felice e in totale relax nella "loro" lussuosa dimora a Pognana Lario.

Fedez a villa Matilda con i figli

Se villa Matilda è ancora in vendita non è chiaro, ma intanto Fedez ha deciso di riaprire le porte della splendida casa, che si affaccia sulle sponde del lago di Como, per trascorrervi alcuni giorni di vacanza insieme ai figli Leone e Vittoria. Nelle scorse ore il rapper ha condiviso nelle storie del suo account Instagram alcuni video che non lasciano dubbi sul soggiorno. La villa è apparsa tutt'altro che disabitata: i giochi dei bambini sparsi in giardino, i teli posizionati sulle sdraio nel patio e poi le foto del bagno nelle acque limpide della piscina a sfioro. Tutto ripreso con il cellulare per la gioia dei fan e forse per colpire l'ex moglie, che aveva sempre sognato di possedere una casa sul lago di Como e che, dopo averla acquistata due anni fa, l'aveva fatta ristrutturare con cura e attenzione dal suo architetto di fiducia, Filippo Fiora, lo stesso che si è occupato del nuovo superattico a City Life.

Villa Matilda è ancora in vendita?

Dall'annuncio della separazione l'imprenditrice digitale non è più tornata a Villa Matilda e neppure Fedez che, in quanto proprietario, sembrava averla messa in vendita pochi mesi fa, quando un annuncio immobiliare era comparso su un sito specializzato in vendite di case di lusso con trattativa riservata. Oggi Fedez ha scelto di tornare con i due figli e il cane Silvio nel luogo tanto caro alla ex moglie, facendo intendere che la dimora potrebbe essere stata tolta dal mercato.

O forse, più semplicemente, non essendoci ancorainteressati, il rapper di Rozzano avrebbe deciso di tornare a godersi l'immobile (che pare abbia un valore di mercato di circa cinque milioni di euro) fino a quando qualcuno non si presenterà con un'offerta. Uno sgarbo per Chiara Ferragni che da sempre sognava di possedere una casa sulle rive del lago di Como e che, dopo avere visto il suo sogno realizzarsi, ha dovuto invece lasciare la dimora all'ex marito.