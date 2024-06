"Sentiti ridicola". Il post "furioso" che svela il nuovo flirt di Chiara Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è chi è pronto a scommettere che Chiara Ferragni rimpiazzerà presto Fedez, magari con un altro rapper. Sarà per questo che, da settimane, sul web non si parla d'altro che del presunto flirt che sarebbe in corso tra l'imprenditrice digitale e Tony Effe, rapper romano ed ex fidanzato di Taylor Mega. Le voci circolano con insistenza dallo scorso maggio, ben prima che Fedez si mostrasse con la nuova fidanzatina, Garance Authié, modella francese di dieci anni più giovane. E il commento piccato scritto da Taylor Mega nelle sue storie Instagram nelle scorse ore sembrerebbe confermare la liaison.

Perché si parla del flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe

Gli indizi attorno all'ultimo gossip che vede protagonista Chiara Ferragni sono più di uno. A cominciare dalla fine dell'amicizia tra Fedez e Tony Effe. I due rapper si sono allenati insieme fino allo scorso aprile poi, dopo il release party per l'ultimo album del rapper romano, Federico Lucia e Tony hanno preso le distanze. Inizialmente si era pensato che il motivo della fine dell'amicizia fosse legato all'aggressione subita da Cristiano Iovino, amico di Tony Effe. E che sempre per Iovino, Tony avesse tolto il segui a Fedez sui social network. Quando le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale tra Chiara e Tony sono cominciate a circolare nell'ambiente, le mosse dei due hanno assunto un significato diverso. Ma alle voci hanno fatto seguito anche alcune segnalazioni. Diversi utenti di Instagram hanno evidenziato che Tony segue da vicino la Ferragni, commentando e mettendo like ai suoi post con frequenza. Il rapper romano avrebbe addirittura cenato in compagnia di Chiara in uno degli ultimi weekend trascorsi a Forte dei Marmi.

Il commento seccato di Taylor Mega su Instagram

L'indiscrezione sul presunto flirt tra il rapper della Dark Polo Gang e l'imprenditrice digitale si è così diffusa a macchia d'olio sui social e in rete e il chiacchiericcio ha scatenato numerose reazioni. Una su tutte ha attirato, però, l'attenzione dei più curiosi: quella di Taylor Mega. L'influencer friulana è stata fidanzata con Tony Effe tra il 2017 e il 2021. Una relazione tanto lunga quanto travagliata che si sarebbe conclusa con il consenso di entrambi. Le nuove frequentazioni del rapper non hanno mai interessato - almeno all'apparenza - Taylor Mega, ma le ultime voci sul presunto coinvolgimento con la Ferragni, l'hanno spinta a esporsi sui social.

"Sentiti ridicola", ha commentato l'influencer nelle storie del suo account Instagram, riferendosi chiaramente alla Ferragni e allo slogan sfoggiato sul coprispalle durante una delle serate del festival di Sanremo 2023.

Un messaggio pungente e diretto che lascia intuire che tra Chiara Ferragni, Taylor Mega, Fedez e Tony Effe c'è qualcosa in ballo, che potrebbe presto venire a galla. Già, perché a seguito del gossip su Tony e Chiara, si è diffusa anche la voce che Fedez sia invaghito di Taylor Mega. Insomma, scaramucce tra adolescenti, ma di teenagers neppure l'ombra.